«Фейеноорд» арендовал у «Бешикташа» хавбека сборной Турции

сегодня, 19:23

«Фейеноорд» объявил об аренде полузащитника «Бешикташа» Огужана Озякупа.

Соглашение роттердамского клуба с 27-летним турецким хавбеком рассчитано до конца сезона.

Озякуп является воспитанником « АЗ Алкмар». В возрасте 15 лет перешел в лондонский «Арсенал», но за первую команду «канониров» сыграл лишь в 2 матчах, после чего отправился в «Бешикташ», где в 263 матчах во всех турнирах забил 31 гол и сделал 55 результативных передач. Также в его активе 42 матча (1 гол) за национальную сборную Турции.