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Форвард «Крыльев Советов» Соболев перейдёт в «Спартак»

сегодня, 20:54

По информации источника, нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев перейдет в «Спартак».

Сообщается, что 22-летний форвард подпишет с красно-белыми арендное соглашение до конца сезона.

В текущем сезоне РПЛ Соболев забил 10 голов в 18 матчах и занимает 2-е место в списке бомбардиров лиги.

Сегодня, 29 января, Соболев вместе с «Крыльями Советов» отправился на сборы в Турцию.

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Все комментарии
1kasat111
1kasat111
сегодня в 21:52
Второй уже трансфер Соболева за месяц, пару недель назад он уже, помнится, в ЦСКА перешел)))
VV V
VV V ответил max74
сегодня в 21:50
Спартак собирается переходить исключительно на навесы в штрафную ?
Можно подумать, что у Спартака, в последние 20 лет, была комбинационная игра.....аха-ха-ха....
Заполярный
Заполярный ответил ЮГ РОССИИ
сегодня в 21:48
Убил если бы в Зенит перешёл.
    Hypnoz
    Hypnoz
    сегодня в 21:48
    В аренду самое-то ! Не понравится, отдадут обратно !
    plusnindimon
    plusnindimon
    сегодня в 21:47
    Загубленный игрок...
    praporchik zadov
    praporchik zadov
    сегодня в 21:46
    На фоне Лрсона и Шюрле,...да конечно он лучше их вместе взятых...
    Геннадьич
    Геннадьич
    сегодня в 21:42
    Отлично.Если это не фейк.
    VV V
    VV V
    сегодня в 21:40
    Значит Соболев теперь будет относиться к категории "уценённых товаров" с ярко выраженным ценником-"свиной неликвид".
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 21:40
    Жаль парня, в 22 года решил покончить с футболом.
    Bastardo
    Bastardo
    сегодня в 21:39
    В Крыльях на него вся команда работала, или я путаю? В Спартаке такого "эгоизма" не будет, отсюда сомнения по нему
    Авербуx
    Авербуx
    сегодня в 21:37
    пожалеет
    max74
    max74
    сегодня в 21:35
    Спартак собирается переходить исключительно на навесы в штрафную ?
    МапС
    МапС
    сегодня в 21:30
    Если перейдёт - хуже не будет.
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    сегодня в 21:29
    В случае успешной игры за Спартак летом будет трансфер
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 21:29
    Шюррле с Ларссоном напряглись и загрустили.
    морозз
    морозз
    сегодня в 21:27
    Правильно сделал что не пошёл в ЦСКА или Зенит...обе команды административны и подминающие под себя наш футбол! Различными махинациями выбивающие себе победы и преференции, стоящие во главе развала и уничтожения всего хорошего что было у нас раньше!
    ermak6848
    ermak6848
    сегодня в 21:27
    время покажет кто куда ушёл
    LOpp
    LOpp
    сегодня в 21:27
    Такой нападающий пригодится.
    Да и конкурентов ослабим))
    SHMEL
    SHMEL
    сегодня в 21:26
    Брехня.
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    сегодня в 21:23
    Высокий, молодой, мощный, россиянин и к тому же ещё по воротам попадает. А почему бы и не взять аренду и посмотреть, что из этого выйдет.
    Snake Plissken
    Snake Plissken
    сегодня в 21:23
      Некакойшенко
      Некакойшенко
      сегодня в 21:23
      Куда его только не отправляли....
      В результате останется в Крыльях.
      ФорвардЪ
      ФорвардЪ
      сегодня в 21:22
      Круто.
      спартак 1987
      спартак 1987
      сегодня в 21:20
      агент Соболева Павел Андреев подтвердил аренду Александра в Спартак до конца сезона
      SpaM-SARW
      SpaM-SARW ответил Пупсиков эксперт
      сегодня в 21:17
      Спроси бухарова и полоза так ли это
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse ответил makkie
      сегодня в 21:14
      Опа, нежданчик! Но приятный, Соболев таранный форвард, забивной - то что нужно для идей Тедеско. Ждём официальных комментариев. По-моему, решение с арендой очень здравое - в случае чего можно будет выкупить летом трансфер.
      Томь...Премьер-Лига...2016/17......13 игр - 3 гола
      Енисей...Премьер-лига 2018/19.....10 игр - 3 гола
      Крылья Советов....Премьер-лига 2018/19...12 игр - 1 гол

      ...рад буду ошибаться...
      Удачи парню и голов побольше за Спартак...
      Брулин
      Брулин
      сегодня в 21:14
      Это то, что требовалось! Высокий, результативный, паспорт, всё при нём.
      Boytser
      Boytser
      сегодня в 21:14
      Жаль Соболева, лучше бы в ЦСКА пошел.
      спартак 1987
      спартак 1987
      сегодня в 21:13
      вот это поворот! если правда буду рад, аренда не даст Соболеву расслабиться и он точно не будет отбывать номер на футбольном поле. нужен правый защитник ещё Спартаку если новость про форварда крыльев советов не очередная утка прессы, он уже в январе и в динамо переходил, и в цска, даже чуть в Англию не уехал благодаря слухам, что распускают агенты😀
      VIPded
      VIPded
      сегодня в 21:11
      Да ладно... ))) Ну подождём официоза...
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