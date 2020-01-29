Форвард «Крыльев Советов» Соболев перейдёт в «Спартак»

сегодня, 20:54

По информации источника, нападающий «Крыльев Советов» перейдет в «Спартак».

Сообщается, что 22-летний форвард подпишет с красно-белыми арендное соглашение до конца сезона.

В текущем сезоне РПЛ Соболев забил 10 голов в 18 матчах и занимает 2-е место в списке бомбардиров лиги.

Сегодня, 29 января, Соболев вместе с «Крыльями Советов» отправился на сборы в Турцию.