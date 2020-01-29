Форвард «Крыльев Советов» Соболев перейдёт в «Спартак»

По информации источника, нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев перейдет в «Спартак».
Сообщается, что 22-летний форвард подпишет с красно-белыми арендное соглашение до конца сезона.
В текущем сезоне РПЛ Соболев забил 10 голов в 18 матчах и занимает 2-е место в списке бомбардиров лиги.
Сегодня, 29 января, Соболев вместе с «Крыльями Советов» отправился на сборы в Турцию.
Как известно..Спартак самая бьющая по воротам команда...но в то же время находится в середине таблицы...
Дельный "забивака" поправил бы положение...
Но почему Соболев ??
При своих финансовых возможностях вполне могли бы себе позволить...немолодых но забивных...типа Фалькао...или Карлоса Бакки...
Чай не бедней Галатасараев и Вильярреалов....
Как известно..Спартак самая бьющая по воротам команда...но в то же время находится в середине таблицы...
Дельный "забивака" поправил бы положение...
Но почему Соболев ??
При своих финансовых возможностях вполне могли бы себе позволить...немолодых но забивных...типа Фалькао...или Карлоса Бакки...
Чай не бедней Галатасараев и Вильярреалов....