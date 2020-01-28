Жена Кокорина: «Александр до конца сезона будет играть за „Зенит-2“»

Форвард «Зенита» Александр Кокорин отказался переходить в «Сочи». Футболист проведет остаток сезона в «Зените-2». Об этом заявила жена игрока Дарья Валитова.
К огромному сожалению, Саша не продолжит свою карьеру в «Зените». Для него это большая боль, но от него ничего не зависит, в данной ситуации все решения приняты руководством клуба. Сегодня ему сообщили. Он не намерен продолжать карьеру в «Сочи», в связи с этим руководство ФК «Зенит» приняло решение до конца сезона отправить его тренироваться и играть за «Зенит-2».
Чем дальше в лес, тем толще партизаны.
Чем дальше в лес, тем толще партизаны.
Надеюсь семака тоже пригласят.
Надеюсь семака тоже пригласят.
Ситуация конечно для газового мешка страшная. Нужно спасать филиал, это же как никак 6 очков стабильно.
Был бы егоров то можно было не переживать, а так понятно. Такие деньги на ветер.
Ну как ни крути филиал в пердиве окажется, зенит дай бог чтобы в тройке был, а кокоша такой же скверный как и его хозяева
Ситуация конечно для газового мешка страшная. Нужно спасать филиал, это же как никак 6 очков стабильно.
Был бы егоров то можно было не переживать, а так понятно. Такие деньги на ветер.
Ну как ни крути филиал в пердиве окажется, зенит дай бог чтобы в тройке был, а кокоша такой же скверный как и его хозяева
Такие бандиты нужны самому!
(Семак)
Такие бандиты нужны самому!
(Семак)
Даже тюрьма, зона ему мозги не вправила!
Даже тюрьма, зона ему мозги не вправила!