Жена Кокорина: «Александр до конца сезона будет играть за „Зенит-2“»

Форвард «Зенита» отказался переходить в «Сочи». Футболист проведет остаток сезона в «Зените-2». Об этом заявила жена игрока Дарья Валитова.

К огромному сожалению, Саша не продолжит свою карьеру в «Зените». Для него это большая боль, но от него ничего не зависит, в данной ситуации все решения приняты руководством клуба. Сегодня ему сообщили. Он не намерен продолжать карьеру в «Сочи», в связи с этим руководство ФК «Зенит» приняло решение до конца сезона отправить его тренироваться и играть за «Зенит-2».