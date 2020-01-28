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Жена Кокорина: «Александр до конца сезона будет играть за „Зенит-2“»

сегодня, 14:28

Форвард «Зенита» Александр Кокорин отказался переходить в «Сочи». Футболист проведет остаток сезона в «Зените-2». Об этом заявила жена игрока Дарья Валитова.

К огромному сожалению, Саша не продолжит свою карьеру в «Зените». Для него это большая боль, но от него ничего не зависит, в данной ситуации все решения приняты руководством клуба. Сегодня ему сообщили. Он не намерен продолжать карьеру в «Сочи», в связи с этим руководство ФК «Зенит» приняло решение до конца сезона отправить его тренироваться и играть за «Зенит-2».

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Все комментарии
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 15:19
М-да.
Чем дальше в лес, тем толще партизаны.
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 15:13
Кто после такого пойдет в зенит играть , ну разве что иракцы !
За адекватность
За адекватность ответил particular
сегодня в 15:11
Новость, вырванная из недр Instagram, которая глубиной своего негодования должна прояснить весь этот расколбАс, на самом деле, проливает свет на высокодуховные отношения руководства и строптивого игрока..:)
Приветствую уважаемый! Смею предположить, что с учетом того, что он станет свободным агентом в РФПЛ будет много клубов желающих подставить хрупкое плечо помощи. На удивление (лично мое) руководство клуба поступило правильно. Ну инстаграм конечно наше все.
ildar_3871
ildar_3871 ответил Лакшери
сегодня в 15:07
Вот же мрази
Я давно говорил что они такие !)
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 15:03
Бунт подавлен!!! Бунтовщики отправлены в ссылку!!!
Лакшери
Лакшери
сегодня в 15:02
Вот же мрази
Красная машина
Красная машина ответил ANDREY_BOY
сегодня в 15:01
И стал валитовым?
ANDREY_BOY
ANDREY_BOY ответил Красная машина
сегодня в 15:00
Просто кокорина пока был в местах заключения вышел замуж. Возможно несколько раз.
Красная машина
Красная машина
сегодня в 14:59
Теперь понятно, почему _ _ ю _ а отмалчивается. Ему некогда, на костях баскетболиста пляшет.
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 14:59
Какой же бардак в Зените ! У нас в Рубине не так все решает тренер , кого спасать , Тарасова или Месси с Роналду !
Красная машина
Красная машина
сегодня в 14:57
А почему жена кокорина не носит фамилию кокорина? Может быть, на самом деле она жена человека по фамилии Валитов?
kastites
kastites
сегодня в 14:56
Вот что значит в этой стране огреть стулом , члена банды ОПГ
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 14:56
Главный модератор Зенита выписал Кокорину бан на 5 месяцев за то что посмел пойти против воли мудрейших руководителей
ANDREY_BOY
ANDREY_BOY
сегодня в 14:54
Теперь ждём жену и маму кокорина на шоу малахова.
Надеюсь семака тоже пригласят.
ANDREY_BOY
ANDREY_BOY
сегодня в 14:52
А крику было то от физрука про то как ему нужен кокоша и как он его ждёт.
Ситуация конечно для газового мешка страшная. Нужно спасать филиал, это же как никак 6 очков стабильно.
Был бы егоров то можно было не переживать, а так понятно. Такие деньги на ветер.
Ну как ни крути филиал в пердиве окажется, зенит дай бог чтобы в тройке был, а кокоша такой же скверный как и его хозяева
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 14:50
Семака то накажут за бунт ?
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 14:49
Кокошу опять наказали , вначале в тюрьму отправили , сейчас в Зенит 2 !
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 14:48
Молодец Александр. Проявил характер. Вершители судеб в высшем руководстве Зенита и Сочи в шоке. Впервые игрок смог пойти на перекор их желаниям
ДСА
ДСА
сегодня в 14:46
Народ во втордиве валом повалит на футбол.
Армейская душа
Армейская душа
сегодня в 14:44
Барин осерчал и перевёл
particular
particular
сегодня в 14:44
Новость, вырванная из недр Instagram, которая глубиной своего негодования должна прояснить весь этот расколбАс, на самом деле, проливает свет на высокодуховные отношения руководства и строптивого игрока..:)
Аналитик Зенита
Аналитик Зенита
сегодня в 14:42
Удачи Кокорину и Зениту и Зениту-2
yasukuni
yasukuni
сегодня в 14:41
А я алкаша не отдам никому!
Такие бандиты нужны самому!

(Семак)
Strikers188
Strikers188
сегодня в 14:41
Давай в Барселону на пол года вместо Суареса
STVA 1
STVA 1
сегодня в 14:40
Мог и в Сочи поиграть!
EAGinLE
EAGinLE
сегодня в 14:39
В ПФЛ пусть тогда играет.
makkie
makkie
сегодня в 14:35
Закопали Бибера, теперь одна дорога - в Европу!
plusnindimon
plusnindimon
сегодня в 14:33
Да выгнать его вообще, он что думал, что придет на все готовенькое. Зона не вправила ему мозги, а жаль.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 14:31
Кокорин опускается на самое дно, ПФЛ, что дальше?
Даже тюрьма, зона ему мозги не вправила!
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