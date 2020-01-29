Талалаев может возглавить «Мордовию»

сегодня, 13:21

Сообщается, что у «Мордовии», которая испытывает большие финансовые проблемы в данный момент, могут появиться перспективы.

В регионе поднимается вопрос, чтобы реанимировать клуб. На этой неделе руководители «Мордовии» провели встречу с тренером , обсудив с ним возможный вектор развития клуба.

При благоприятном сценарии Талалаев может возглавить команду, а ее состав будет серьезно усилен. В таком случае перед «Мордовией» весной будет поставлена задача сохранения прописки в ФНЛ с перспективой борьбы в следующем сезоне за выход в РПЛ . Под выполнение этой цели у клуба может появиться инвестор.

Напомним, что недавно «Мордовия» перенесла сборы из-за отсутствия финансирования.