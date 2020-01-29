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Талалаев может возглавить «Мордовию»

сегодня, 13:21

Сообщается, что у «Мордовии», которая испытывает большие финансовые проблемы в данный момент, могут появиться перспективы.

В регионе поднимается вопрос, чтобы реанимировать клуб. На этой неделе руководители «Мордовии» провели встречу с тренером Андреем Талалаевым, обсудив с ним возможный вектор развития клуба. 

При благоприятном сценарии Талалаев может возглавить команду, а ее состав будет серьезно усилен. В таком случае перед «Мордовией» весной будет поставлена задача сохранения прописки в ФНЛ с перспективой борьбы в следующем сезоне за выход в РПЛ. Под выполнение этой цели у клуба может появиться инвестор.

Напомним, что недавно «Мордовия» перенесла сборы из-за отсутствия финансирования.

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Гордецкий
Гордецкий
сегодня в 13:51
Удачи Талалаеву!
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 13:27
Круговорот ля-ля в природе.А в студии он выглядит органичней.
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