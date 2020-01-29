ЦСКА хочет приобрести 20-летнего игрока «Андерлехта»

ЦСКА собирается приобрести 20-летнего полузащитника «Андерлехта» Алексиса Салемакерса.
«Андерлехт» планирует выручить за трансфер хавбека не менее 7 млн евро. Российский клуб готов осуществить полноценный трансфер.
Однако отмечается, что футболист не планирует покидать бельгийский клуб этой зимой.
Ранее также сообщалось, что правый полузащитник «Лорьяна» Джимми Кабо оказался в сфере интересов ЦСКА.
Из пердива занимать 4- ые места будет проблематично. Бу га га
Из пердива занимать 4- ые места будет проблематично. Бу га га
Группа H. 1-й тур
Лудогорец
Разград, Болгария
Окончен
5 : 1
ЦСКА
Москва, Россия
Стадион: Лудогорец Арена (Разград, Болгария), 8 423 зрителя (67 % при вместимости 12 500)
Группа H. 1-й тур
Лудогорец
Разград, Болгария
Окончен
5 : 1
ЦСКА
Москва, Россия
Стадион: Лудогорец Арена (Разград, Болгария), 8 423 зрителя (67 % при вместимости 12 500)
Угагага
Угагага