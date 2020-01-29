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ЦСКА хочет приобрести 20-летнего игрока «Андерлехта»

сегодня, 10:50

ЦСКА собирается приобрести 20-летнего полузащитника «Андерлехта» Алексиса Салемакерса.

«Андерлехт» планирует выручить за трансфер хавбека не менее 7 млн евро. Российский клуб готов осуществить полноценный трансфер.

Однако отмечается, что футболист не планирует покидать бельгийский клуб этой зимой.

Ранее также сообщалось, что правый полузащитник «Лорьяна» Джимми Кабо оказался в сфере интересов ЦСКА.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo ответил коrn3512
сегодня в 12:42
Пока только ты тут смешишь людей. Завязывай, а то вдруг это заразно.)))
коrn3512
коrn3512 ответил viv
сегодня в 12:40
Харе себя лайкать чудак, не смеши мои сандали! Ахахаха
коrn3512
коrn3512 ответил oFANATo
сегодня в 12:39
Кто видел цска , тот сс***:без цырка кипятком))
коrn3512
коrn3512 ответил oFANATo
сегодня в 12:37
Я и говорю - не смеши)) Или тебе нравится быть смешным? Тогда продолжай))
viv
viv ответил коrn3512
сегодня в 12:36
Рейнгольд был прав.....хуже 1:18....., 0:7....3:10...ничего нет...СРАМОТА.
oFANATo
oFANATo ответил коrn3512
сегодня в 12:34
Кто видел спартак, в цирке не смеётся.
oFANATo
oFANATo ответил коrn3512
сегодня в 12:33
Смешной, не смеши людей. Бу га га
ПОЛУФИНАЛИСТ ЛЧ
ПОЛУФИНАЛИСТ ЛЧ
сегодня в 12:33
Игоорь43 легенда коней(хаха
ПОЛУФИНАЛИСТ ЛЧ
ПОЛУФИНАЛИСТ ЛЧ
сегодня в 12:28
У два коня(вернее одного и двух клонов) не на шутку кипит.
коrn3512
коrn3512 ответил viv
сегодня в 12:28
Лудогорец это карма ваша. Срамота))
коrn3512
коrn3512 ответил oFANATo
сегодня в 12:26
Смешней тебя за 15 лет, никого тут ещё небыло))
коrn3512
коrn3512 ответил oFANATo
сегодня в 12:25
Великолепный, а у тебя что всегда колет?))
oFANATo
oFANATo ответил коrn3512
сегодня в 12:25
Я конечно понимаю, ты такой смешной и милый, но не смеши людей. Бу га га
oFANATo
oFANATo ответил коrn3512
сегодня в 12:24
Правда глаза колет бу га га
viv
viv ответил коrn3512
сегодня в 12:23
коrn3512
коrn3512 ответил oFANATo
сегодня в 12:22
Который сейчас с двух ников бомбит))
Армейская душа
Армейская душа
сегодня в 12:21
Свиная истерика доставляет )))
коrn3512
коrn3512 ответил oFANATo
сегодня в 12:20
Примитив гинеровский))
oFANATo
oFANATo ответил коrn3512
сегодня в 12:20
А великолепный это кто?
oFANATo
oFANATo ответил коrn3512
сегодня в 12:19
Кричите громче, вас плохо слышно с 10 места.

Из пердива занимать 4- ые места будет проблематично. Бу га га
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил nikoladolgov
сегодня в 12:19
Не смеши ! Предел метаний любого Чалова это Зенит, заграница не для наших, там тренироваться надо постоянно и выкладываться на поле на 150%, а наши доморощенные лентяи, но деньги любят.
Чалов ни разу не отказывался от трансфера в европейские клубы и уже мог перейти в АПЛ, если бы ЦСКА не заломил за него непомерный ценник в 30 млн. евро. Но летом по любому уйдет. А в Зенит Чалов никогда не пойдет.
коrn3512
коrn3512 ответил oFANATo
сегодня в 12:18
Чудак ты, "великолепный"))
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 12:18
19 сентября 2019, четверг. 22:00 МСК
Группа H. 1-й тур

Лудогорец
Разград, Болгария
Окончен
5 : 1
ЦСКА

Москва, Россия
Стадион: Лудогорец Арена (Разград, Болгария), 8 423 зрителя (67 % при вместимости 12 500)
коrn3512
коrn3512 ответил viv
сегодня в 12:17
Прикинь, но Спартак то получил нокаут от Мейвейзера (Ливерпуля), а цска от Анастасии Волочковой(Лудогорца)!

Угагага
viv
viv ответил ПОЛУФИНАЛИСТ ЛЧ
сегодня в 12:17
Московский клуб стал первой российской командой,у которой рекорд Семьлихова 0:7 и звание "семинулевые"....
viv
viv ответил коrn3512
сегодня в 12:15
Это будет скорее...чем ЛеняКиевский отмоется от 0:7. ..ахахах
коrn3512
коrn3512 ответил cska vperiod
сегодня в 12:15
Ну да, пожизненно и вечно Четвертым(везде и во всем) особенно смешно, за чьи то места на промежутке!))
oFANATo
oFANATo ответил коrn3512
сегодня в 12:13
Ты такой смешной и милый. Бу га га
коrn3512
коrn3512 ответил viv
сегодня в 12:13
Пусть Харьковский подрейтузник отмоется от болгарского лечо! Ахахаха
makkie
makkie ответил LOpp
сегодня в 12:11
Армейская душа Что? Визжи громче - с 10-го места не слышно! ----------------------------------------------------------------------- oFANATo Кричите громче, вас плохо слышно с 10- го места. Бу га га ----------------------------------------------------------------------------------- cska vperiod Ахахах! Смешной какой коммент особенно с 10-го места. -------------------------------------------------------------------------------- да уж, тяжеловато у коней с фантазией
Ботокалипсис :)
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