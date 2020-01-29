ЦСКА хочет приобрести 20-летнего игрока «Андерлехта»

сегодня, 10:50

ЦСКА собирается приобрести 20-летнего полузащитника «Андерлехта» .

«Андерлехт» планирует выручить за трансфер хавбека не менее 7 млн евро. Российский клуб готов осуществить полноценный трансфер.

Однако отмечается, что футболист не планирует покидать бельгийский клуб этой зимой.