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В. Игнатьев: «Особенно интересно сыграть против „Партизана“»

сегодня, 01:50
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Защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев поделился ожиданиями от предстоящего Кубка Париматч Премьер-2020.

Особенно интересно сыграть против сербского «Партизана». Новый, незнакомый нам соперник — я вроде никогда против этой команды не играл. Остальные участники турнира, конечно, известны — «Спартак», «Ростов». Посмотрим друг на друга, проверим себя перед возобновлением чемпионата. Но главное в турнире — это подготовиться к официальным матчам, набрать форму и провести хороший сбор.

В недавнем товарищеском поединке «Локомотив» уступил «Осиеку» (0:2).

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Кубок Париматч Премьер 2020  Россия: мнение  Игнатьев Владислав
Источник: iz.ru
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mihaluch
mihaluch
сегодня в 02:47
"Партизан"конечно серьёзный соперник,но турнир выиграет "Спартак".
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