В. Игнатьев: «Особенно интересно сыграть против „Партизана“»

Защитник «Локомотива» поделился ожиданиями от предстоящего Кубка Париматч Премьер-2020.

Особенно интересно сыграть против сербского «Партизана». Новый, незнакомый нам соперник — я вроде никогда против этой команды не играл. Остальные участники турнира, конечно, известны — «Спартак», «Ростов». Посмотрим друг на друга, проверим себя перед возобновлением чемпионата. Но главное в турнире — это подготовиться к официальным матчам, набрать форму и провести хороший сбор.