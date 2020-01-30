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Дм. Черышев: «Удивлён трансфером Смолова в „Сельту“»

сегодня, 22:21

Бывший тренер «Севильи» Дмитрий Черышев прокомментировал переход нападающего «Локомотива» Фёдора Смолова в «Сельту».

Если честно, я удивлён трансфером Смолова в «Сельту». Но самое главное и приятное то, что Фёдор согласился попробовать свои силы в европейском чемпионате.

«Сельта» — это очень сильный клуб, который выберется из этой ситуации, обязательно поправит своё положение и будет прогрессировать. Главное — в «Сельте» знают, как работать с русскими футболистами.

Это сильный поступок со стороны Смолова, теперь всё будет зависеть от него самого, его самоотдачи и желания прогрессировать.

Опиралась ли «Сельта» на то, что Фёдор русский? Наверняка есть определённая традиция в этом плане. Вы же помните, что во времена наших игроков клуб боролся за Лигу чемпионов и прекрасно участвовал в еврокубках. С намёком на эти традиции они и обратили своё внимание на Смолова. Он приезжает в Испанию в прекрасном возрасте, у него ещё есть потенциал.

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Bjuik
Bjuik
сегодня в 23:27
Удивлены все поголовно.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
сегодня в 23:12
Смолов сбитый машинист.
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал
сегодня в 23:08
Пенальти только ему там бить не давайте
minai
minai ответил Союзник противников
сегодня в 22:49
ОН хоть не такой стеклянный,как некоторые.Может кому и сгодится.
Конечно не стеклянный, но деревянный - это точно.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 22:39
ОН хоть не такой стеклянный,как некоторые.Может кому и сгодится.
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