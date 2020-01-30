Первый тренер Смолова: «Федор молодец, верю в него»

Александр Поспелов, который является первым тренером форварда «Локомотива» , поделился мнением о переходе своего воспитанника в «Сельту»:

Очень удивлён, большая неожиданность. Я рад за него, что у него всё получилось. Как будто свалилось сверху. Молодец, я верю в него. Он хотел, его желание исполнилось, он добился этого. В Испании футбол техничный.

Не буду больше ничего говорить, чтобы не сглазить. Удачи ему, радуюсь от всей души. Вы меня действительно прямо ошарашили: как снег на голову.