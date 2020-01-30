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Первый тренер Смолова: «Федор молодец, верю в него»

сегодня, 22:45

Александр Поспелов, который является первым тренером форварда «Локомотива» Федора Смолова, поделился мнением о переходе своего воспитанника в «Сельту»:

Очень удивлён, большая неожиданность. Я рад за него, что у него всё получилось. Как будто свалилось сверху. Молодец, я верю в него. Он хотел, его желание исполнилось, он добился этого. В Испании футбол техничный. 

Не буду больше ничего говорить, чтобы не сглазить. Удачи ему, радуюсь от всей души. Вы меня действительно прямо ошарашили: как снег на голову.

Ранее бывший тренер «Севильи» Дмитрий Черышев прокомментировал этот трансфер. 

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beefs
beefs
сегодня в 23:38
Все в жизни бывает...
Пупсиков эксперт
Пупсиков эксперт
сегодня в 23:21
Феде пора на пенсию, ему не 17 лет.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 23:16
Поражаюсь этим тренерам...В чём Федя молодец? Что не снискал славы в очередном клубе? Что нашёлся на него покупатель? Пока нет,аренда есть аренда,а заявленная стоимость игрока пока ничем не подтверждена.Остальное посмотрим,всё может быть.
karnager
karnager
сегодня в 22:47
А как же пед..илия? Или как раз поиграет полгода там, а летом Юмашевой 18 стукнет?
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