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Мостовой: «Моя „Сельта“ была намного сильнее нынешней»

сегодня, 23:11

Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой поделился мнением о нынешнем сезоне для галисийского клуба:

«Сельта» находится внизу таблицы, но это очень играющая команда. «Эспаньол», к примеру, находится на последнем месте, но при этом занял первое место в Лиге Европы. «Вильярреал» недавно тоже обыграл «Зенит» в похожей ситуации. 

Стараюсь смотреть «Сельту», часто не по игре теряют очки. Видно, что команде не хватает нападающего. Команду на себе тянет Аспас, с командной игрой там проблем нет. 

С 6-го по 20-е место в таблице команды в Испании ничем не отличаются. Была ли моя «Сельта» круче? Ха-ха, конечно! Наша «Сельта» была одна из лучших команд в Европе.

Напомним, что игроком «Сельты» стал форвард «Локомотива» Федор Смолов

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Sunny.
Sunny.
сегодня в 23:37
Именно из за Моста
Александр Северный
Александр Северный
сегодня в 23:29
Только чего она добилась?
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 23:18
Всё,понесло.Есть информационный повод Мосту вспомнить былую славу.
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