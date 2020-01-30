Мостовой: «Моя „Сельта“ была намного сильнее нынешней»

Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой поделился мнением о нынешнем сезоне для галисийского клуба:

«Сельта» находится внизу таблицы, но это очень играющая команда. «Эспаньол», к примеру, находится на последнем месте, но при этом занял первое место в Лиге Европы. «Вильярреал» недавно тоже обыграл «Зенит» в похожей ситуации.

Стараюсь смотреть «Сельту», часто не по игре теряют очки. Видно, что команде не хватает нападающего. Команду на себе тянет Аспас, с командной игрой там проблем нет.

С 6-го по 20-е место в таблице команды в Испании ничем не отличаются. Была ли моя «Сельта» круче? Ха-ха, конечно! Наша «Сельта» была одна из лучших команд в Европе.