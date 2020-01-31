Тедеско о товарищеском турнире: «Конечно, мы будем играть на победу»

Главный тренер «Спартака» поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского турнира «Кубок Париматч Премьер».

Для меня это первый подобный турнир в качестве главного тренера «Спартака», поэтому мне сложно сравнивать его с предыдущими версиями. Но по нашим первым тренировочным дням в Дохе уже видно, что здесь отличные условия для качественной подготовки к возобновлению сезона в РПЛ .

Этот турнир — важный этап нашего тренировочного процесса. Конечно, мы будем выходить на поле, чтобы победить. При этом планируем дать возможность проявить себя всем игрокам, которые приехали в Катар в составе нашей команды. Поскольку на данном этапе «Спартак» ещё не находится в своих идеальных кондициях, нам важно не переусердствовать и постараться избежать травм.