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Тедеско о товарищеском турнире: «Конечно, мы будем играть на победу»

сегодня, 01:32

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского турнира «Кубок Париматч Премьер».

Для меня это первый подобный турнир в качестве главного тренера «Спартака», поэтому мне сложно сравнивать его с предыдущими версиями. Но по нашим первым тренировочным дням в Дохе уже видно, что здесь отличные условия для качественной подготовки к возобновлению сезона в РПЛ.

Этот турнир — важный этап нашего тренировочного процесса. Конечно, мы будем выходить на поле, чтобы победить. При этом планируем дать возможность проявить себя всем игрокам, которые приехали в Катар в составе нашей команды. Поскольку на данном этапе «Спартак» ещё не находится в своих идеальных кондициях, нам важно не переусердствовать и постараться избежать травм.

Напомним, вчера «Спартак» объявил об аренде нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева.

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Кубок Париматч Премьер 2020  Россия: мнение  Спартак М  Тедеско Доменико
Источник: iz.ru
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Все комментарии
Чингачгук
Чингачгук
сегодня в 02:25
Способен ли спартак вообще побеждать?
mihaluch
mihaluch
сегодня в 01:47
Конечно "Спартак" любит выигрывать подобные турниры.
Sunny.
Sunny.
сегодня в 01:43
больше вам ничего не остается
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