ГлавнаяНовости

«Барселона» передумала арендовать Бакамбу. Игрок был на полпути в Испанию

сегодня, 08:01

«Барселона» была близка к подписанию нападающего «Бейцзин Гоань» Седрика Бакамбу. Каталонский клуб хотел арендовать игрока до конца сезона в связи с травмой Луиса Суареса.

Бакамбу уже вылетел в Испанию для подписания контракта с «Барселоной» после того, как все стороны согласовали трансфер. Форвард сборной ДР Конго должен был сделать пересадку в Гонконге, куда он вылетел из Сеула, где готовился с командой к матчу азиатской Лиги чемпионов.

Но футболист не успел сесть на самолёт в Барселону, так как спортивный директор «сине-гранатовых» Эрик Абидаль сообщил ему, что клуб передумал арендовать Бакамбу, после чего тот вернулся в расположение «Бэйцзин Гоань».

Отметим, что футболист подтвердил информацию в своём «твиттере».

Эй, Transfermarkt, напиши в моей истории трансферов: «Почти оказался в „Барселоне“», пожалуйста.

Всё, что ни делается, всё к лучшему. Спасибо Богу за всё. Антуан Гризманн, увидимся в другой раз.

Ранее стало известно, что «Барселона» отказалась от идеи с приобретением нападающего этой зимой.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
СлухиЖиру не покинет «Челси» до конца сезона
Сегодня, 08:53 Комментарии0
Слухи«Манчестер Сити» покупает защитника «Коритибы» Коуто
Сегодня, 08:24 Комментарии1
Слухи«Барселона» предложила «Браге» 31 млн евро за «нового Роналду»
Сегодня, 08:15 Комментарии3
Слухи«Милан» может перехватить Салемакерса у ЦСКА
Сегодня, 08:07 Комментарии2
«Борнмут» отказал «Манчестер Юнайтед» в трансфере Кинга
Сегодня, 08:04 Комментарии0
СлухиМЮ предложили услуги Виллиана Жозе, на которого претендует «Тоттенхэм»
Сегодня, 07:31 Комментарии0
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 08:28
Правильно. Надо же Дзюбу пристраивать куда то.
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал
сегодня в 08:12
Заразит ещё в Испании всех. Лучше пусть в Китайском карантине остаётся!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100