«Барселона» передумала арендовать Бакамбу. Игрок был на полпути в Испанию

«Барселона» была близка к подписанию нападающего «Бейцзин Гоань» Седрика Бакамбу. Каталонский клуб хотел арендовать игрока до конца сезона в связи с травмой Луиса Суареса.
Бакамбу уже вылетел в Испанию для подписания контракта с «Барселоной» после того, как все стороны согласовали трансфер. Форвард сборной ДР Конго должен был сделать пересадку в Гонконге, куда он вылетел из Сеула, где готовился с командой к матчу азиатской Лиги чемпионов.
Но футболист не успел сесть на самолёт в Барселону, так как спортивный директор «сине-гранатовых» Эрик Абидаль сообщил ему, что клуб передумал арендовать Бакамбу, после чего тот вернулся в расположение «Бэйцзин Гоань».
Отметим, что футболист подтвердил информацию в своём «твиттере».
Эй, Transfermarkt, напиши в моей истории трансферов: «Почти оказался в „Барселоне“», пожалуйста.
Всё, что ни делается, всё к лучшему. Спасибо Богу за всё. Антуан Гризманн, увидимся в другой раз.
Yo @Transfermarkt change my transfer history with «Almost @FCBarcelona» please 😅😂— Cédric Bakambu (@Bakambu17) 30 января 2020 г.
No matter what happens we trust the process.
Thank God for everything 🙏🏾
See you an other time @AntoGriezmann 😜 https://t.co/eeOzZMU7V2
Ранее стало известно, что «Барселона» отказалась от идеи с приобретением нападающего этой зимой.