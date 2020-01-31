«Барселона» передумала арендовать Бакамбу. Игрок был на полпути в Испанию

сегодня, 08:01

«Барселона» была близка к подписанию нападающего «Бейцзин Гоань» . Каталонский клуб хотел арендовать игрока до конца сезона в связи с травмой Луиса Суареса.

Бакамбу уже вылетел в Испанию для подписания контракта с «Барселоной» после того, как все стороны согласовали трансфер. Форвард сборной ДР Конго должен был сделать пересадку в Гонконге, куда он вылетел из Сеула, где готовился с командой к матчу азиатской Лиги чемпионов.

Но футболист не успел сесть на самолёт в Барселону, так как спортивный директор «сине-гранатовых» Эрик Абидаль сообщил ему, что клуб передумал арендовать Бакамбу, после чего тот вернулся в расположение «Бэйцзин Гоань».

Отметим, что футболист подтвердил информацию в своём «твиттере».

Эй, Transfermarkt, напиши в моей истории трансферов: «Почти оказался в „Барселоне“», пожалуйста. Всё, что ни делается, всё к лучшему. Спасибо Богу за всё. Антуан Гризманн, увидимся в другой раз.

Yo @Transfermarkt change my transfer history with «Almost @FCBarcelona» please 😅😂



No matter what happens we trust the process.

Thank God for everything 🙏🏾



See you an other time @AntoGriezmann 😜 https://t.co/eeOzZMU7V2 — Cédric Bakambu (@Bakambu17) 30 января 2020 г.

Ранее стало известно, что «Барселона» отказалась от идеи с приобретением нападающего этой зимой.