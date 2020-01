«Барселона» передумала арендовать Бакамбу. Игрок был на полпути в Испанию

«Барселона» была близка к подписанию нападающего «Бейцзин Гоань» . Каталонский клуб хотел арендовать игрока до конца сезона в связи с травмой Луиса Суареса.

Бакамбу уже вылетел в Испанию для подписания контракта с «Барселоной» после того, как все стороны согласовали трансфер. Форвард сборной ДР Конго должен был сделать пересадку в Гонконге, куда он вылетел из Сеула, где готовился с командой к матчу азиатской Лиги чемпионов.

Но футболист не успел сесть на самолёт в Барселону, так как спортивный директор «сине-гранатовых» Эрик Абидаль сообщил ему, что клуб передумал арендовать Бакамбу, после чего тот вернулся в расположение «Бэйцзин Гоань».

Отметим, что футболист подтвердил информацию в своём «твиттере».

Yo @Transfermarkt change my transfer history with «Almost @FCBarcelona» please 😅😂



No matter what happens we trust the process.

Thank God for everything 🙏🏾



See you an other time @AntoGriezmann 😜 https://t.co/eeOzZMU7V2