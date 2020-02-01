«Ренн» вырвал победу у «Нанта», забив два гола в компенсированное время

«Нант» на выезде проиграл «Ренну» в матче 22-го тура Лиги 1.
«Нант» (32) занимает 6-е место, «Ренн» (40) расположился на 3-й позиции.
Ренн, стадион Роазон Парк
«Ренн» - «Нант» 3:2 (0:0)
Голы: Рафаэл 71, Буриго 90+5, Рафаэл 90+8 - Да Силва 47 (автогол), Саймон 80
Нереализованный пенальти: Ньянг 71
«Ренн»: Менди, Траоре, Да Силва, Желен, Мауасса, Рафаэл, Насименто Коста (Дель Кастильо 83), Леа Силики (Буриго 65), Таи, Хуну (Гбохо 57), Ньянг
Главный тренер: Стефан Жульен.
«Нант»: Ляфон, Аппиа, Ваге, Крхин, Траоре, Туре, Луза, Бамба (Мутуссами 90+2), Блас, Саймон, Эмонд (Абид 67)
Главный тренер: Гуркюфф Кристиан.
Предупреждения: Аппиа 18, Мауасса 32, Эмонд 53, Дель Кастильо 59, Ляфон 60, Рафаэл 60, Бамба 90+1
Судья: Мильо Бенуа.
Завтра в другом матче этого тура «Монако» сыграет с «Нимом». В заявку на этот поединок попал хавбек Александр Головин.