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«Реал» разгромил «Сарагосу» и вышел в четвертьфинал Кубка Испании

сегодня, 00:50
СарагосаЛоготип футбольный клуб Сарагоса0 : 4Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

В матче 1/8 финала Кубка Испании «Реал» на выезде разгромил «Сарагосу». Голами в составе мадридской команды отметились нападающие Винисиус Жуниор и Карим Бензема, а также защитник Рафаэль Варан и полузащитник Лукас Васкес.

Сарагоса, стадион Ла Ромареда

«Сарагоса» - «Реал» 0:4 (0:2)
Голы: Варан 6, Лукас 32, Винисиус Жуниор 72, Бензема 79

«Сарагоса»: Лопес Ратон, Делмас Герман, Атьенса Вальверде, Гриппо, Клементе Маза, Феррейра Коэльо Перейра (Алекс Бланко 59), Омонихо Игбекеме, Эгуарас, Соро Альварес (Гутьеррес Парехо 74), Линарес (Суарес 58), Кагава
Главный тренер: Фернандес Виктор.

«Реал»: Ареоля, Карвахаль, Варан, Рамос (Начо 68), Марсело, Вальверде, Кроос, Хамес, Лукас, Йович (Бензема 73), Винисиус Жуниор (Диас 73)
Главный тренер: Зидан Зинедин.

Судья: Гонсалес Гонсалес Хосе Луис.

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Все комментарии
Ruslan3132
Ruslan3132
сегодня в 00:55
Можно было больше молодежи вытащить, дав отдохнуть основе) на лайте выиграли, с победой Мадридисты!
eleven LC
eleven LC
сегодня в 00:54
Спокойно без лишнего напряга,играя процентов на 50 Реал вышел в четвертьфинал
Теперь надо обыграть Атлетико
Наконец-то нападающие забили
Сантус
Сантус ответил da da da
сегодня в 00:54
жаль Сара поставили полурезерв,хотелось бы увидеть равную борьбу,но Сегунда и игра с Кадисом для них важнее видно.
...вот так не спал?Надеялся на чудо?)
Сантус
Сантус
сегодня в 00:52
Без шума и пыли....Едем дальше.
da da da
da da da
сегодня в 00:51
жаль Сара поставили полурезерв,хотелось бы увидеть равную борьбу,но Сегунда и игра с Кадисом для них важнее видно.
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