«Реал» разгромил «Сарагосу» и вышел в четвертьфинал Кубка Испании

В матче 1/8 финала Кубка Испании «Реал» на выезде разгромил «Сарагосу». Голами в составе мадридской команды отметились нападающие Винисиус Жуниор и Карим Бензема, а также защитник Рафаэль Варан и полузащитник Лукас Васкес.
Сарагоса, стадион Ла Ромареда
«Сарагоса» - «Реал» 0:4 (0:2)
Голы: Варан 6, Лукас 32, Винисиус Жуниор 72, Бензема 79
«Сарагоса»: Лопес Ратон, Делмас Герман, Атьенса Вальверде, Гриппо, Клементе Маза, Феррейра Коэльо Перейра (Алекс Бланко 59), Омонихо Игбекеме, Эгуарас, Соро Альварес (Гутьеррес Парехо 74), Линарес (Суарес 58), Кагава
Главный тренер: Фернандес Виктор.
«Реал»: Ареоля, Карвахаль, Варан, Рамос (Начо 68), Марсело, Вальверде, Кроос, Хамес, Лукас, Йович (Бензема 73), Винисиус Жуниор (Диас 73)
Главный тренер: Зидан Зинедин.
Судья: Гонсалес Гонсалес Хосе Луис.
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