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Пёнтек дебютировал за «Герту» в ничейной игре с «Шальке»

сегодня, 00:26
ГертаЛоготип футбольный клуб Герта (Берлин)0 : 0Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04Матч завершен

«Герта» и «Шальке» сыграли вничью в матче 20-го тура Бундеслиги.

«Герта» (23) занимает 13-е место, «Шальке» (34) расположился на 6-й позиции.

Этот матч стал первым за «Герту» для звездного новичка берлинцев Кшиштофа Пёнтека, недавно перебравшегося в Бундеслигу из «Милана».

Берлин, стадион Олимпиаштадион

«Герта» - «Шальке-04» 0:0

«Герта»: Ярстейн, Клюнтер, Бойата, Торунарига, Миттельштедт, Аскасибар, Вольф (Пёнтек 63), Груич (Майер 63), Скьельбред, Дилросун, Люкебакио
Главный тренер: Клинсманн Юрген.

«Шальке-04»: Нюбель, Калиджури, Кабак, Настасич, Очипка, МакКенни (Тодибо 90), Омар, Сердар (Шёпф 78), Арит, Раман (Матондо 90+2), Грегоритч
Главный тренер: Вагнер Дэвид.

Предупреждения: Очипка 71, Миттельштедт 90+1

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ФК Пупсик
ФК Пупсик
сегодня в 00:39
А что - рейтинг уже окончен? Как же с матчами, что начались в 22-30?
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