Пёнтек дебютировал за «Герту» в ничейной игре с «Шальке»

«Герта» и «Шальке» сыграли вничью в матче 20-го тура Бундеслиги.
«Герта» (23) занимает 13-е место, «Шальке» (34) расположился на 6-й позиции.
Этот матч стал первым за «Герту» для звездного новичка берлинцев Кшиштофа Пёнтека, недавно перебравшегося в Бундеслигу из «Милана».
Берлин, стадион Олимпиаштадион
«Герта» - «Шальке-04» 0:0
«Герта»: Ярстейн, Клюнтер, Бойата, Торунарига, Миттельштедт, Аскасибар, Вольф (Пёнтек 63), Груич (Майер 63), Скьельбред, Дилросун, Люкебакио
Главный тренер: Клинсманн Юрген.
«Шальке-04»: Нюбель, Калиджури, Кабак, Настасич, Очипка, МакКенни (Тодибо 90), Омар, Сердар (Шёпф 78), Арит, Раман (Матондо 90+2), Грегоритч
Главный тренер: Вагнер Дэвид.
Предупреждения: Очипка 71, Миттельштедт 90+1