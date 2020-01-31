«Севилья» вылетела из Кубка Испании

«Мирандес» обыграл «Севилью» и вышел в 1/4 Кубка Испании.
Камино де Андува, стадион Мунисипал де Андува
«Мирандес» - «Севилья» 3:1 (2:0)
Голы: Барросо Родригес 7, Барросо Родригес 30, Рей 85 - Нолито 90
Нереализованный пенальти: Пенья Эрреро 54
«Мирандес»: Лимонес, Онайндиа, Гонсалес Пуррье, Серхио Гонсалес, Пенья (Гуриди 64), Рей (Кихера 88), Мальса, Санчес, Меркеланс, Матеус Айяс (Маркос де Соуза 74), Энрик Франкеса.
Главный тренер: Ираола Андони.
«Севилья»: Вацлик, Диего Карлос, Эскудеро, Навас, Кунде (Жордан 46), Банега (Окампос 46), Гудель, Оливер Торрес, Нолито, де Йонг, Мунир (Эн-Несири 46).
Главный тренер: Лопетеги Хулен.
Предупреждения: Гонсалес 33, Эль-Хаддади 37, Диего 53, Барросо Родригес 55, Эскудеро 76, Санчес 78, Гонсалес Пуррье 80, Нолито 90+1
Ранее в 1/4 финала пробилась «Барселона».