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«Севилья» вылетела из Кубка Испании

сегодня, 01:01
МирандесЛоготип футбольный клуб Мирандес (Миранда де Эбро)3 : 1Логотип футбольный клуб СевильяСевильяМатч завершен

«Мирандес» обыграл «Севилью» и вышел в 1/4 Кубка Испании.

Камино де Андува, стадион Мунисипал де Андува

«Мирандес» - «Севилья» 3:1 (2:0)
Голы: Барросо Родригес 7, Барросо Родригес 30, Рей 85 - Нолито 90

Нереализованный пенальти: Пенья Эрреро 54

«Мирандес»: Лимонес, Онайндиа, Гонсалес Пуррье, Серхио Гонсалес, Пенья (Гуриди 64), Рей (Кихера 88), Мальса, Санчес, Меркеланс, Матеус Айяс (Маркос де Соуза 74), Энрик Франкеса.
Главный тренер: Ираола Андони.

«Севилья»: Вацлик, Диего Карлос, Эскудеро, Навас, Кунде (Жордан 46), Банега (Окампос 46), Гудель, Оливер Торрес, Нолито, де Йонг, Мунир (Эн-Несири 46).
Главный тренер: Лопетеги Хулен.

Предупреждения: Гонсалес 33, Эль-Хаддади 37, Диего 53, Барросо Родригес 55, Эскудеро 76, Санчес 78, Гонсалес Пуррье 80, Нолито 90+1

Ранее в 1/4 финала пробилась «Барселона».

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Все комментарии
Сантус
Сантус
сегодня в 01:11
Кубок....тут всё возможно...)
Footbolista
Footbolista
сегодня в 01:08
Неожиданный результат...
Kresi frok
Kresi frok
сегодня в 01:07
    mangoх12
    mangoх12
    сегодня в 01:05
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