«Барселона» разгромила «Леганес» и вышла в 1/4 финала Кубка Испании

«Барселона» без особых проблем одержала победу над «Леганесом» в игре 1/8 финала Кубка Испании.
Барселона, стадион Камп Ноу
«Барселона» - «Леганес» 5:0 (2:0)
Голы: Гризманн 4, Ленгле 27, Лионель Месси 59, Артур Рамос 77, Лионель Месси 89
«Барселона»: тер Штеген, Нелсон Семеду, Пике, Ленгле, Альба (Фирпо 64), Видаль (Ракитич 61), Бускетс, де Йонг, Лионель Месси, Гризманн (Артур Рамос 72), Фати
Главный тренер: Сетьен Кике.
«Леганес»: Куэльяр, Тарин Хигон, Авазьем, Сиовас, Росалес, Роке Меса (Эрасо 57), Перес, Сильва (Родригеш 57), Руибал, Оскар, Брейтуэйт (Пломер 71)
Главный тренер: Агирре Хавьер.
Предупреждения: Перес 25, Агирре 64, Авазьем 73, Тарин Хигон 83
Ранее «Реал» разгромил «Сарагосу».
Рональдинью,да именно калиф на час,яркая,но недолго горящая звезда,то,что он чей-то кумир вполне нормально,но среди специалистов он не претендует на лучшего игрока всех времён.В отличии от Месси с Роналду.
Рональдинью,да именно калиф на час,яркая,но недолго горящая звезда,то,что он чей-то кумир вполне нормально,но среди специалистов он не претендует на лучшего игрока всех времён.В отличии от Месси с Роналду.
П.С. Эриксона купили за 20 миллионов, а кто-то мне утверждал, что дешевле 150-ти его даже за полгода до истечения контракта не продадут, да, Евгений?)
П.С. Эриксона купили за 20 миллионов, а кто-то мне утверждал, что дешевле 150-ти его даже за полгода до истечения контракта не продадут, да, Евгений?)
У Барсы хороший вратарь.
У Барсы хороший вратарь.
Лео изучили вдоль и поперёк как Ленина на партийных курсах.
И Лео ещё стал делать всё немного медленнее. Закат звезды по имени Солнце ?
Ракитич прощался, видно было по глазам, жаль он наиграл на матч прощания за Барсу.
Лео изучили вдоль и поперёк как Ленина на партийных курсах.
И Лео ещё стал делать всё немного медленнее. Закат звезды по имени Солнце ?
Ракитич прощался, видно было по глазам, жаль он наиграл на матч прощания за Барсу.