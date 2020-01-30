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«Барселона» разгромила «Леганес» и вышла в 1/4 финала Кубка Испании

сегодня, 22:55
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«Барселона» без особых проблем одержала победу над «Леганесом» в игре 1/8 финала Кубка Испании.

Барселона, стадион Камп Ноу

«Барселона» - «Леганес» 5:0 (2:0)
Голы: Гризманн 4, Ленгле 27, Лионель Месси 59, Артур Рамос 77, Лионель Месси 89

«Барселона»: тер Штеген, Нелсон Семеду, Пике, Ленгле, Альба (Фирпо 64), Видаль (Ракитич 61), Бускетс, де Йонг, Лионель Месси, Гризманн (Артур Рамос 72), Фати
Главный тренер: Сетьен Кике.

«Леганес»: Куэльяр, Тарин Хигон, Авазьем, Сиовас, Росалес, Роке Меса (Эрасо 57), Перес, Сильва (Родригеш 57), Руибал, Оскар, Брейтуэйт (Пломер 71)
Главный тренер: Агирре Хавьер.

Предупреждения: Перес 25, Агирре 64, Авазьем 73, Тарин Хигон 83

Ранее «Реал» разгромил «Сарагосу».

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Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 23:44
Даже и не удивился.....
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 23:40
Браво!
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Это не дело
сегодня в 23:39
Я утверждал,что Эриксона купят за 150 млн. за полгода до окончания контракта???
Рональдинью,да именно калиф на час,яркая,но недолго горящая звезда,то,что он чей-то кумир вполне нормально,но среди специалистов он не претендует на лучшего игрока всех времён.В отличии от Месси с Роналду.
Брулин
Брулин
сегодня в 23:36
С этим составом Барсе будет сложно.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 23:36
Поздравляю Барселону с победой
feris1
feris1
сегодня в 23:35
Оооо гроза Леганесов с Эйбарами наконец то забил.
Это не дело
Это не дело ответил Евгений Макрушин
сегодня в 23:34
Не прошлый век,это целая эпоха.А что такое Салах/Мане-халиф на часок...
С такой логикой Роналдиньо тоже калиф на час, ведь он играл на высшем уровне ой как мало времени. Однако очень многие, особенно из молодёжи нынешней, его вообще записывают в кумиры и величайшего игрока.
П.С. Эриксона купили за 20 миллионов, а кто-то мне утверждал, что дешевле 150-ти его даже за полгода до истечения контракта не продадут, да, Евгений?)
scalette05
scalette05
сегодня в 23:30
Оооо повелитель отличился аж два раза
Roman73
Roman73
сегодня в 23:28
Отдельная мысль.
У Барсы хороший вратарь.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Peter Schmeichel 1992
сегодня в 23:24
Не прошлый век,это целая эпоха.А что такое Салах/Мане-халиф на часок...
Agamaga
Agamaga
сегодня в 23:21
Сыграли спокойно, забили много. Хотел чтоб Фати парочку забил для уверенности.
Гордецкий
Гордецкий
сегодня в 23:20
Барселону с победой!
KamiKaze a.k.a. ronaldo743
KamiKaze a.k.a. ronaldo743 ответил ALBA BARCELONA 21
сегодня в 23:09
Ракитичу,если скажет Бартомеу,что ты нам нужен до конца твоей карьеры,не переживай,не продадим никогда,тогда Ракитис станет одним из лидеров Барсы.У него депрессия из за ухода
Три года что-ли в депрессии ?!
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 23:08
Ракитичу,если скажет Бартомеу,что ты нам нужен до конца твоей карьеры,не переживай,не продадим никогда,тогда Ракитис станет одним из лидеров Барсы.У него депрессия из за ухода
Caniggia
Caniggia
сегодня в 23:08
Героически надругались над дворовой командой после валенсийского позора.
Peter Schmeichel 1992
Peter Schmeichel 1992 ответил гном хочет ЛЧ - но ЛЧ не хочет гнома
сегодня в 23:06
Что Леганесси, что Леганалду - прошлый век. Сейчас Мане и Салах тащеры
BarSlona
BarSlona
сегодня в 23:06
Сегодня была тень вот той Барсы , дай бог ребята вернут свою игру , вот ту самую когда футбол эстетическое удовольствие -искусство ))
particular
particular
сегодня в 23:05
Пора уже такие пентапобеды начать штамповать в чемпе... А то, некоторые, уже о чем-то мечтать и фантазировать начали..:))
Roman73
Roman73
сегодня в 23:05
Вы заметили , 5-6 последних игр все замыслы Месси разгадиваются соперниками ?Буквально все пасы прерываются, удары блокируются, дриблинг пресекается
Лео изучили вдоль и поперёк как Ленина на партийных курсах.
И Лео ещё стал делать всё немного медленнее. Закат звезды по имени Солнце ?
Ракитич прощался, видно было по глазам, жаль он наиграл на матч прощания за Барсу.
Donetsk_the_BEST
Donetsk_the_BEST
сегодня в 23:05
Не успел только 1 клуб в Германии угадать, и то потому что отвлекся и время кончилось😎
Стеллс
Стеллс
сегодня в 23:03
Рано делать выводы,поэтому приведу слова Симеоне.Он сказал в интервью,что игра команды на 60% зависит от тренера.По крайней мере видно,что поиск и изменения идут.Леганес вначале попробовал,но потом сдался.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 23:01
легко.без напряга.как на прогулке.что леганесам напихивать, что реалу...
mangoх12
mangoх12
сегодня в 22:59
А сколько слюней было
Ismadiyar
Ismadiyar
сегодня в 22:58
Уверенная победа на классе, самое главное что ворота сухими оставили, и владение мячом колосальное, потихоньку возвращаются прошлые времена, надо дать время Сетьену
eleven LC
eleven LC
сегодня в 22:57
Make Barcelona great again!
Виссарионович
Виссарионович
сегодня в 22:56
Барса хорошо играла. С выходом Ракитича, как мне показалось, игра в атаке стала более акцентированная. Появились разрезающие передачи. Все таки не стоит его продавать.
KamiKaze a.k.a. ronaldo743
KamiKaze a.k.a. ronaldo743
сегодня в 22:56
Красиво, на классе. Штегена с сухарём.
karnager
karnager
сегодня в 22:56
Месси, берегись, Смолов идёт!
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 22:56
С победой!
гном хочет ЛЧ - но ЛЧ не хочет гнома
гном хочет ЛЧ - но ЛЧ не хочет гнома
сегодня в 22:56
Ну Леганесси, ну красавчик, не изменяет традициям! Дальше по расписанию — домашняя игра с грозным, мощным и трудным Леванте. Если забьёт им, новый ЗМ почти в кармане
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