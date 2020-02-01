Братья Миранчуки – в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Партизаном»

Стал известен стартовый состав «Локомотива» на матч Кубка Париматч Премьер в Дохе (Катар) против «Партизана».
«Локомотив»: Коченков — Хеведес, Чорлука, Магкеев, Игнатьев — Баринов, Крыховяк, Ал. Миранчук — Ан. Миранчук, Жемалетдинов — Эдер.
Запасные: Гильерме, Медведев, Кверквелия, Идову, Рыбус, Живоглядов, Рыбчинский, Мухин, Куликов, Коломейцев, Мурило, Тугарев, Жоау Мариу.
Наш состав на #ЛокоПартизан 🔥#КубокПариматчПремьер#РЖДТренировочныеСборы 🇶🇦 pic.twitter.com/azT6R0wR2D— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) February 1, 2020
Ранее мнением о турнире поделился наставник «Локо» Юрий Семин.