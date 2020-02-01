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Братья Миранчуки – в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Партизаном»

сегодня, 13:08
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан14:00 Не начался

Стал известен стартовый состав «Локомотива» на матч Кубка Париматч Премьер в Дохе (Катар) против «Партизана».

«Локомотив»: Коченков — Хеведес, Чорлука, Магкеев, Игнатьев — Баринов, Крыховяк, Ал. Миранчук — Ан. Миранчук, Жемалетдинов — Эдер.

Запасные: Гильерме, Медведев, Кверквелия, Идову, Рыбус, Живоглядов, Рыбчинский, Мухин, Куликов, Коломейцев, Мурило, Тугарев, Жоау Мариу.

Ранее мнением о турнире поделился наставник «Локо» Юрий Семин

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Живанильда
Живанильда
сегодня в 13:15
Теперь до пенсии будут в стартовом составе локомотива.
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