Бэйл и Азар не сыграют против «Атлетико»

Полузащитники «Реала» Гарет Бэйл и Эден Азар не смогут помочь своей команде в ближайшем матче против «Атлетико» в рамках 22-го тура Примеры.
Футболисты не попали в заявку на этот поединок. Напомним, что встреча состоится завтра в 18-00 по мск времени.
Есть в правилах:
Внимание: позиции игрока для расчета берется не из его профиля, а из матча. Т.е. если защитник сыграл на позиции полузащитника, то начисление пройдет, как за полузащитника. Латераль подсчитывается как полузащитник.
Есть в правилах:
Внимание: позиции игрока для расчета берется не из его профиля, а из матча. Т.е. если защитник сыграл на позиции полузащитника, то начисление пройдет, как за полузащитника. Латераль подсчитывается как полузащитник.