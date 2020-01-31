Бэйл и Азар не сыграют против «Атлетико»

сегодня, 20:06

Полузащитники «Реала» и не смогут помочь своей команде в ближайшем матче против «Атлетико» в рамках 22-го тура Примеры.

Футболисты не попали в заявку на этот поединок. Напомним, что встреча состоится завтра в 18-00 по мск времени.