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Бэйл и Азар не сыграют против «Атлетико»

сегодня, 20:06
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоЗавтра в 18:00 Не начался

Полузащитники «Реала» Гарет Бэйл и Эден Азар не смогут помочь своей команде в ближайшем матче против «Атлетико» в рамках 22-го тура Примеры.

Футболисты не попали в заявку на этот поединок. Напомним, что встреча состоится завтра в 18-00 по мск времени.

 

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DEIVID
DEIVID
сегодня в 20:51
Унылые 0-0.
unoejk
unoejk ответил Гавроша
сегодня в 20:23
Здравствуйте, хотелось кое-что уточнить: Можно ли где посмотреть инфу о позициях игроков на матче? Где вы ее сами берете? Зачем это вообще нужно, может, чтобы не было всяких домыслов проще считать как у вас записаны игроки. (Если так, то у меня было бы на 16 очков больше и я был бы на 1 месте: (два раза за санчо и один раз за иличича)) Так же есть сомнения на счет других игроков, скажем на счет тимо вернера, за 18.01 которому начислили подозрительно много, как за полузащитника хотя он был явным нападающим. Он у меня тоже был, но не капитаном, а тут каждое очко важно. Я считаю, что надо считать баллы так, как игроки представлены на Соккер.ру. Если написано полузащитник, то и считайте за полузащитника. Юзеры тоже должны ориентироваться, когда составляют себе команду, а получается, что потом неизвестно кто на какой роли потом сыграет. В футболе есть четкое разделение позиций: 1 вратарь + 10 полевых игроков. Которые, кстати говоря, постоянно смещаются и, кто из них в какой момент матча на какой позиции был ......... Давайте начислять баллы игрокам так, как Соккер.ру представил их амплуа. Зы: уже отошел, и вдруг вспомнил: на сайте есть правила в которых совершенно не написано, что любого полузащитника могут посчитать нападающим по какой-то неведомой и недоступной для вас инфе.
Добрый день. Берём из результатов матча. В некоторых из них на нашем сайте есть вкладка "Расстановка".
Есть в правилах:
Внимание: позиции игрока для расчета берется не из его профиля, а из матча. Т.е. если защитник сыграл на позиции полузащитника, то начисление пройдет, как за полузащитника. Латераль подсчитывается как полузащитник.
Pancher_95
Pancher_95
сегодня в 20:08
Будет очень трудно обыграть атлетико
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