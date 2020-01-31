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Головин - в заявке «Монако» на матч чемпионата Франции с «Нимом»

сегодня, 22:06
НимЛоготип футбольный клуб Ним-:-Логотип футбольный клуб МонакоМонакоЗавтра в 22:00 Не начался

Российский полузащитник Александр Головин попал в заявку «Монако» на матч 22-го тура чемпионата Франции с «Нимом».

Напомним, что в прошлом туре национального первенства «Монако» уступил «Страсбуру».

Головин - в заявке «Монако» на матч чемпионата Франции с «Нимом»

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Roman73
Roman73
сегодня в 22:33
Норвейские СМИ :
Хеттрик Холланда в дебютном матче за Боруссию .
Росийские СМИ :
Головин попал в заявку !
Ура ! Ура !! Ура !!!
Освободим Европу !
Ну просто через Оопу !
karnager
karnager
сегодня в 22:22
Такие заголовки читаются уже как: Головин в завязке...
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 22:13
да пофиг в заявке он или нет
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