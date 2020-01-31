Головин - в заявке «Монако» на матч чемпионата Франции с «Нимом»

Российский полузащитник Александр Головин попал в заявку «Монако» на матч 22-го тура чемпионата Франции с «Нимом».
Напомним, что в прошлом туре национального первенства «Монако» уступил «Страсбуру».
Российский полузащитник Александр Головин попал в заявку «Монако» на матч 22-го тура чемпионата Франции с «Нимом».
Напомним, что в прошлом туре национального первенства «Монако» уступил «Страсбуру».
Хеттрик Холланда в дебютном матче за Боруссию .
Росийские СМИ :
Головин попал в заявку !
Ура ! Ура !! Ура !!!
Освободим Европу !
Ну просто через Оопу !
Хеттрик Холланда в дебютном матче за Боруссию .
Росийские СМИ :
Головин попал в заявку !
Ура ! Ура !! Ура !!!
Освободим Европу !
Ну просто через Оопу !