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Нагельсманн: «Бросим все силы на матч против гладбахской „Боруссии“»

сегодня, 13:56
РБ ЛейпцигЛоготип футбольный клуб РБ Лейпциг-:-Логотип футбольный клуб Боруссия (Менхенгладбах)Боруссия20:30 Не начался

Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями от предстоящего матча против менхенгладбахской «Боруссии» в 20-м туре Бундеслиги.

У соперника очень мощное, но и гибкое наступление. Они показывают большой темп и имеют четкую картину по ситуациям в игре. В целом, в «Боруссии» проделана неплохая работа.

Впереди важнейший матч, на который мы бросим все силы. Обе команды хотят показать привлекательный футбол и имеют хороший настрой. Соответственно, я ожидаю игры на равных, которую я с нетерпением жду.

Ранее мнением о предстоящем матче поделился наставник «Боруссии» Марко Розе.

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