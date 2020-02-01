Нагельсманн: «Бросим все силы на матч против гладбахской „Боруссии“»

Главный тренер «Лейпцига» поделился ожиданиями от предстоящего матча против менхенгладбахской «Боруссии» в 20-м туре Бундеслиги.

У соперника очень мощное, но и гибкое наступление. Они показывают большой темп и имеют четкую картину по ситуациям в игре. В целом, в «Боруссии» проделана неплохая работа.

Впереди важнейший матч, на который мы бросим все силы. Обе команды хотят показать привлекательный футбол и имеют хороший настрой. Соответственно, я ожидаю игры на равных, которую я с нетерпением жду.