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Фред признан лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» в январе

сегодня, 16:30

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред признан лучшим игроком января в составе «манкунианцев».

Победитель выбирался в клубном приложении, всего в голосовании приняли участие более 110 тысяч фанатов. 51% проголосовал за Фреда. 23% болельщиков выбрали Брэндона Уильямса, 14% за Гарри Магуайра и 11 — Неманью Матича.

В конце декабря Фред вышел на 1-е место среди самых быстрых игроков МЮ в сезоне-2019/20.

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Valeleo
Valeleo
сегодня в 16:36
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