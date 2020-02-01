Фред признан лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» в январе

сегодня, 16:30

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред признан лучшим игроком января в составе «манкунианцев».

Победитель выбирался в клубном приложении, всего в голосовании приняли участие более 110 тысяч фанатов. 51% проголосовал за Фреда. 23% болельщиков выбрали Брэндона Уильямса, 14% за Гарри Магуайра и 11 — Неманью Матича.