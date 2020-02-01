«Гранада» на своём поле победила «Эспаньол»

В матче 22-го тура испанской Примеры «Гранада» добилась победы над «Эспаньолом».
В турнирной таблице «Гранада» идет на 10-й строчке (30 очков), каталонцы замыкают таблицу (15 очков).
Гранада, стадион Лос Карменес
«Гранада» - «Эспаньол» 2:1 (1:1)
Голы: Мачис 38, Фернандес Луна 46 - де Томас 27 (пенальти)
«Гранада»: Руй Силва, Диас Мигель, Домингуш Дуарте, Санчес Барахона, Нева, Гоналон (Этеки 79), Эррера, Родригес Диас, Фернандес Луна, Мачис (Фулкье 69), Сольдадо (Азиз 61)
Главный тренер: Мартинес Диего.
«Эспаньол»: Лопес, Лопес, Налдо (Мелендо 81), Кабрера Сасиа, Вила, Эмбарба, Лопес, Итурраспе (Варгас 61), Дардер, де Томас, Кальери (Ву 73)
Главный тренер: Фернандес Абелардо.
Предупреждения: Сольдадо 29, Санчес Барахона 48, Гоналон 49, Итурраспе 55, Лопес 88
В прошлом туре обе команды потеряли очки.