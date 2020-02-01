ГлавнаяНовости

«Гранада» на своём поле победила «Эспаньол»

сегодня, 16:54
ГранадаЛоготип футбольный клуб Гранада2 : 1Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)ЭспаньолМатч завершен

В матче 22-го тура испанской Примеры «Гранада» добилась победы над «Эспаньолом».

В турнирной таблице «Гранада» идет на 10-й строчке (30 очков), каталонцы замыкают таблицу (15 очков).

Гранада, стадион Лос Карменес

«Гранада» - «Эспаньол» 2:1 (1:1)
Голы: Мачис 38, Фернандес Луна 46 - де Томас 27 (пенальти)

«Гранада»: Руй Силва, Диас Мигель, Домингуш Дуарте, Санчес Барахона, Нева, Гоналон (Этеки 79), Эррера, Родригес Диас, Фернандес Луна, Мачис (Фулкье 69), Сольдадо (Азиз 61)
Главный тренер: Мартинес Диего.

«Эспаньол»: Лопес, Лопес, Налдо (Мелендо 81), Кабрера Сасиа, Вила, Эмбарба, Лопес, Итурраспе (Варгас 61), Дардер, де Томас, Кальери (Ву 73)
Главный тренер: Фернандес Абелардо.

Предупреждения: Сольдадо 29, Санчес Барахона 48, Гоналон 49, Итурраспе 55, Лопес 88

В прошлом туре обе команды потеряли очки.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Лестер» и «Челси» не смогли выявить победителя
Сегодня, 17:25 Комментарии28
«Зенит» разгромил «Дюделанж» в товарищеском матче
Сегодня, 17:15 Комментарии20
«Локомотив» уступил «Партизану» в серии пенальти на турнире в Катаре
Сегодня, 16:03 Комментарии45
«Динамо» М уверенно обыграло «Младост» в контрольном поединке
Сегодня, 12:50 Комментарии6
«Ренн» вырвал победу у «Нанта», забив два гола в компенсированное время
Сегодня, 00:52 ВидеоКомментарии4
Пёнтек дебютировал за «Герту» в ничейной игре с «Шальке»
Сегодня, 00:26 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Евгений Быстров
Евгений Быстров
сегодня в 18:03
Три Лопеса в Эчпаньоле?!)))А тренер Абелардо)Ну тогда все ясно
Пусик тарасовский
Пусик тарасовский
сегодня в 17:34
Гранаду с победой!
EAGinLE
EAGinLE
сегодня в 17:25
С победой.
Strikers188
Strikers188
сегодня в 17:19
Ещё немного осталось Эспаньолу до Сегунды
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
сегодня в 17:10
Нормально
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100