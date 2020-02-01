«Динамо» М уверенно обыграло «Младост» в контрольном поединке

Московское «Динамо» переиграло сербский клуб «Младост» в контрольном поединке.
«Динамо» - «Младост» - 3:1 (3:1)
Голы: Рыков 9, Панченко 12 (пенальти), Панченко 15 - Павлович 40 (пенальти).
«Динамо»: Лещук, Плиев (Федоров 46), Рыков (Калачев 72), Евгеньев (Зорин 72), Морозов, Каборе (Школик 62), Жоаозиньо (Гоманюк 60), Соснин (Москвичев 62), Панченко (Усанов 68), Кардозу (Карапузов 60), Игбун (Панченко 71).
Напомним, что недавно «Динамо» уступило «Лехии» в товарищеской встрече.
Панченко ушёл и через 3 минуты обратно вышел? В туалет сходил что ли или в Динамо ещё есть один такой?
Панченко ушёл и через 3 минуты обратно вышел? В туалет сходил что ли или в Динамо ещё есть один такой?