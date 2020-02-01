ГлавнаяНовости

«Динамо» М уверенно обыграло «Младост» в контрольном поединке

сегодня, 12:50
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб Младост (Лучани)МладостМатч завершен

Московское «Динамо» переиграло сербский клуб «Младост» в контрольном поединке.

«Динамо» - «Младост» - 3:1 (3:1)
Голы: Рыков 9, Панченко 12 (пенальти), Панченко 15 - Павлович 40 (пенальти).

«Динамо»: Лещук, Плиев (Федоров 46), Рыков (Калачев 72), Евгеньев (Зорин 72), Морозов, Каборе (Школик 62), Жоаозиньо (Гоманюк 60), Соснин (Москвичев 62), Панченко (Усанов 68), Кардозу (Карапузов 60), Игбун (Панченко 71).

Напомним, что недавно «Динамо» уступило «Лехии» в товарищеской встрече.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Ренн» вырвал победу у «Нанта», забив два гола в компенсированное время
Сегодня, 00:52 ВидеоКомментарии4
Пёнтек дебютировал за «Герту» в ничейной игре с «Шальке»
Сегодня, 00:26 Комментарии4
«Лион» прошёл «Ниццу» в Кубке Франции
Вчера, 01:04 Комментарии2
«Севилья» вылетела из Кубка Испании
Вчера, 01:01 ВидеоКомментарии20
«Барселона» разгромила «Леганес» и вышла в 1/4 финала Кубка Испании
30 января Комментарии115
«Марсель» выбил «Страсбур» из Кубка Франции
30 января Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ekkimukk
Ekkimukk ответил Don trambon
сегодня в 13:11
Панченко (Усанов 68), Кардозу (Карапузов 60), Игбун (Панченко 71). Панченко ушёл и через 3 минуты обратно вышел? В туалет сходил что ли или в Динамо ещё есть один такой?
Панченко после небольшого перерыва снова вернулся на поле.
Don trambon
Don trambon
сегодня в 13:01
Панченко (Усанов 68), Кардозу (Карапузов 60), Игбун (Панченко 71).

Панченко ушёл и через 3 минуты обратно вышел? В туалет сходил что ли или в Динамо ещё есть один такой?
EAGinLE
EAGinLE
сегодня в 12:59
С победой.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100