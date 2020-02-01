«Локомотив» уступил «Партизану» в серии пенальти на турнире в Катаре

В матче 1-го тура Кубка Париматч Премьер «Локомотив» уступил «Партизану» в послематчевой серии пенальти. Основное время матча завершилось со счетом 1:1. Голом за «железнодорожников» отметился нападающий Эдер, в составе «Партизана» автором забитого мяча стал Зоран Тошич.
Доха, стадион Халифа Интернешнл
Локомотив - Партизан 1:1 (1:1)
Голы: Эдер 30 - Тошич 33
«Локомотив»: Коченков, Игнатьев (Живоглядов 64), Магкеев, Чорлука, Хеведес (Рыбус 46), Крыховяк (Куликов 46), Баринов (Мурило Серкейра 46), Ал. Миранчук (Коломейцев 73), Жемалетдинов (Тугарев 78), Ан. Миранчук (Мариу 20), Эдер
Главный тренер: Сёмин Юрий.
«Партизан»: Стойкович (Стеванович 46), Остойич (Вуячич 46), Павлович, Милетич, Урошевич, Натхо (Щекич 63), Здьелар, Тошич (Маркович 46), Асано (Стеванович 63), Сума (Павлович 71), Умар (Матич 63)
Главный тренер: Милошевич Саво.
Предупреждения: Здьелар 19, Живоглядов 72
Судья: Аль-Кувари Хамис Мохаммед.
Также, судя по всему, серьезную травму получил хавбек «Локо» Антон Миранчук.
Что наши колхозники не смогли обыграть колхоз?
Что наши колхозники не смогли обыграть колхоз?
Голы (включая пенальти) забивают строго иностранцы....
А наши травм нахватали...
Миранчуку и Баринову скорейшего восстановления....
Голы (включая пенальти) забивают строго иностранцы....
А наши травм нахватали...
Миранчуку и Баринову скорейшего восстановления....
Сказано деревня!
Миранчука у ювентус срочно!!
Сказано деревня!
Миранчука у ювентус срочно!!