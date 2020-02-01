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«Локомотив» уступил «Партизану» в серии пенальти на турнире в Катаре

сегодня, 16:03
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В матче 1-го тура Кубка Париматч Премьер «Локомотив» уступил «Партизану» в послематчевой серии пенальти. Основное время матча завершилось со счетом 1:1. Голом за «железнодорожников» отметился нападающий Эдер, в составе «Партизана» автором забитого мяча стал Зоран Тошич.

Доха, стадион Халифа Интернешнл

Локомотив - Партизан 1:1 (1:1)
Голы: Эдер 30 - Тошич 33

«Локомотив»: Коченков, Игнатьев (Живоглядов 64), Магкеев, Чорлука, Хеведес (Рыбус 46), Крыховяк (Куликов 46), Баринов (Мурило Серкейра 46), Ал. Миранчук (Коломейцев 73), Жемалетдинов (Тугарев 78), Ан. Миранчук (Мариу 20), Эдер
Главный тренер: Сёмин Юрий.

«Партизан»: Стойкович (Стеванович 46), Остойич (Вуячич 46), Павлович, Милетич, Урошевич, Натхо (Щекич 63), Здьелар, Тошич (Маркович 46), Асано (Стеванович 63), Сума (Павлович 71), Умар (Матич 63)
Главный тренер: Милошевич Саво.

Предупреждения: Здьелар 19, Живоглядов 72

Судья: Аль-Кувари Хамис Мохаммед.

Также, судя по всему, серьезную травму получил хавбек «Локо» Антон Миранчук.

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Кубок Париматч Премьер 2020  Протоколы  Стадион «Халифа Интернешнл»
Источник: Soccer.Ru
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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников ответил ЮГ РОССИИ
сегодня в 16:54
Что то травм много на таких турнирах.
Почему только на турнирах? В контрольных-товарно-тренировочных-тоже.Пока все пытаются обмануть природу,и готовиться в комфортных условиях,с переходом на наши реалии(и обратно),так и будет.Чем это отличается от тренировки лыжных гонок в зале? Ничем! Мышцы не обманешь.
beefs
beefs
сегодня в 16:54
Для начала нормально...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:53
У народных появился шанс взять трофей ;) Если Ростов позволит...
Союзник противников
Союзник противников ответил nubom
сегодня в 16:52
Разве это разимка, если только один раз поразимка? :)
Дважды "отразимка" и дважды-"промазилка".В итоге 1 очко утешилка...
ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 16:48
Партизаны Локомотив под откос пустили.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
сегодня в 16:46
Что то травм много на таких турнирах.
nubom
nubom ответил ermak6848
сегодня в 16:45
РАЗИМКА ПОСЛЕ ЗИМНИЙ СПЯЧКИ...
Разве это разимка, если только один раз поразимка? :)
Союзник противников
Союзник противников ответил ГОРНОЛЫЖНИК ВАСЯ
сегодня в 16:44
А чему радоваться? Что наши колхозники не смогли обыграть колхоз?
Нет,радоваться действительно нечему,но и тут ты умудрился порадоваться.Или это так ты слёзки вытер,с "ха-ха-ха"??? Или рыцарь ордена "Пора валить"??? Так вали,не порть атмосферу в стране.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 16:35
РАЗИМКА ПОСЛЕ ЗИМНИЙ СПЯЧКИ...
ОлегаТэ
ОлегаТэ
сегодня в 16:31
Тоша голом отметился, приятно...
Bordend
Bordend
сегодня в 16:31
Перекалечили игроков и проиграли.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Заур-ЗВЕРЬ
сегодня в 16:26
И еще без Измайлова(((
Наиля Камильевича ???
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ ответил Jeck Denielse
сегодня в 16:19
Без Смолова и Кокорина как то....неубедительно..
И еще без Измайлова(((
ГОРНОЛЫЖНИК ВАСЯ
ГОРНОЛЫЖНИК ВАСЯ ответил Союзник противников
сегодня в 16:19
А чего ты так радуешься,как будто житель Окраины,или конкурирующий агент футболиста???
А чему радоваться?
Что наши колхозники не смогли обыграть колхоз?
EAGinLE
EAGinLE
сегодня в 16:19
Бывает
Армейская душа
Армейская душа ответил Союзник противников
сегодня в 16:16
А чего ты так радуешься,как будто житель Окраины,или конкурирующий агент футболиста???
Одно слово - спартач
Брулин
Брулин
сегодня в 16:14
Достойная игра достойных соперников.Никто не проиграл,кроме зрителя.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 16:13
Всё по делу,локо должен был уступать ещё в основное время,повезло немного.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 16:11
Без Смолова и Кокорина как то....неубедительно..
ДСА
ДСА
сегодня в 16:11
Пенальти нужно тренировать.
Ganymed1
Ganymed1
сегодня в 16:09
Союзник противников
Союзник противников ответил ГОРНОЛЫЖНИК ВАСЯ
сегодня в 16:09
хахаха((( Сказано деревня! Миранчука у ювентус срочно!!
А чего ты так радуешься,как будто житель Окраины,или конкурирующий агент футболиста???
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 16:08
Наиполезнейший турнир....
Голы (включая пенальти) забивают строго иностранцы....
А наши травм нахватали...

Миранчуку и Баринову скорейшего восстановления....
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 16:07
Партизаны привычно пустили локомотив под откос.
particular
particular
сегодня в 16:06
Два возрастных игрока разбавили пробную игру голами, в то время, как остальные, запыхавшись, пытались убедить тренеров в своей полезности..:)
Serg3.12
Serg3.12
сегодня в 16:06
Травмы - это плохо...
Сухины дети
Сухины дети
сегодня в 16:06
отца нашего не было
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 16:06
Обидно
ГОРНОЛЫЖНИК ВАСЯ
ГОРНОЛЫЖНИК ВАСЯ
сегодня в 16:05
хахаха(((
Сказано деревня!
Миранчука у ювентус срочно!!
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