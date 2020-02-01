«Локомотив» уступил «Партизану» в серии пенальти на турнире в Катаре

сегодня, 16:03

В матче 1-го тура Кубка Париматч Премьер «Локомотив» уступил «Партизану» в послематчевой серии пенальти. Основное время матча завершилось со счетом 1:1. Голом за «железнодорожников» отметился нападающий Эдер, в составе «Партизана» автором забитого мяча стал Зоран Тошич.

Доха, стадион Халифа Интернешнл

Локомотив - Партизан 1:1 (1:1)

Голы: Эдер 30 - Тошич 33

«Локомотив»: Коченков, Игнатьев (Живоглядов 64), Магкеев, Чорлука, Хеведес (Рыбус 46), Крыховяк (Куликов 46), Баринов (Мурило Серкейра 46), Ал. Миранчук (Коломейцев 73), Жемалетдинов (Тугарев 78), Ан. Миранчук (Мариу 20), Эдер

Главный тренер: Сёмин Юрий.

«Партизан»: Стойкович (Стеванович 46), Остойич (Вуячич 46), Павлович, Милетич, Урошевич, Натхо (Щекич 63), Здьелар, Тошич (Маркович 46), Асано (Стеванович 63), Сума (Павлович 71), Умар (Матич 63)

Главный тренер: Милошевич Саво.

Предупреждения: Здьелар 19, Живоглядов 72

Судья: Аль-Кувари Хамис Мохаммед.

Также, судя по всему, серьезную травму получил хавбек «Локо» Антон Миранчук.