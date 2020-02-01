Клопп: «Мы одержали заслуженную победу»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Саутгемптоном».
Мы одержали заслуженную победу. Но хотелось бы отметить, что, когда мы выигрывали со счетом 4:0, «Саутгемптон» все равно шел вперед. Я уважаю их за это.
|Ливерпуль4 : 0Саутгемптон
|Матч завершен
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Саутгемптоном».
Мы одержали заслуженную победу. Но хотелось бы отметить, что, когда мы выигрывали со счетом 4:0, «Саутгемптон» все равно шел вперед. Я уважаю их за это.