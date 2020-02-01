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Клопп: «Мы одержали заслуженную победу»

сегодня, 20:46
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль4 : 0Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптонМатч завершен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Саутгемптоном».

Мы одержали заслуженную победу. Но хотелось бы отметить, что, когда мы выигрывали со счетом 4:0, «Саутгемптон» все равно шел вперед. Я уважаю их за это. 

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