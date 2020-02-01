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Конте: «Интеграция новичков проходит хорошо»

сегодня, 18:36

Главный тренер «Интера» Антонио Конте высказался об интеграции новых футболистов в игру команды. 

Я рад, что могу тренировать эту группу игроков. Мне было грустно расставаться с теми, кто ушел. Наши новые футболисты прибыли из других лиг, но их интеграция проходит хорошо. Нам нужно встроить их в игру команды быстро, потому что для них будет важно легко чувствовать себя с нами. Также нам важно создать сильную группу игроков, чтобы потом справляться с внешними трудностями, которые появятся на нашем пути.

Напомним, что одним из новичков «Интера» в январе стал хавбек Кристиан Эриксен, перешедший из «Тоттенхэма».

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