Конте: «Интеграция новичков проходит хорошо»

Главный тренер «Интера» высказался об интеграции новых футболистов в игру команды.

Я рад, что могу тренировать эту группу игроков. Мне было грустно расставаться с теми, кто ушел. Наши новые футболисты прибыли из других лиг, но их интеграция проходит хорошо. Нам нужно встроить их в игру команды быстро, потому что для них будет важно легко чувствовать себя с нами. Также нам важно создать сильную группу игроков, чтобы потом справляться с внешними трудностями, которые появятся на нашем пути.