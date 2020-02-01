Моуриньо: «Я помню те три года, когда работал вместе с Гвардиолой»

Главный тренер «Тоттенхэма» перед матчем 25-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» поделился мнением о наставнике «горожан» :

Я в большей степени помню те три года, когда работал вместе с ним (Моуриньо был помощником Бобби Робсона в «Барселоне», а Гвардиола играл за каталонский клуб). Каждый день работали вместе в то время. Я это помню больше, чем то, что говорят о нашем соперничестве.

Затем были «Интер» и «Барселона», «Реал» и «Барселона», МЮ и «Ман Сити». Теперь же «Тоттенхэм» и «Ман Сити». Это не Жозе против Хосепа, а клубы друг против друга. Это новый эпизод, потому что это будет первая игра между нами, когда мы руководим «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити».

В Каталонии это называли Жозе против Пепа. Однако это не так. Для меня это просто матч, в котором нужно одержать победу. Я хочу, чтобы моя команда побеждала. Нам нужны очки.