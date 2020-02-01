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Моуриньо: «Я помню те три года, когда работал вместе с Гвардиолой»

сегодня, 18:16
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Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо перед матчем 25-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» поделился мнением о наставнике «горожан» Хосепе Гвардиоле:

Я в большей степени помню те три года, когда работал вместе с ним (Моуриньо был помощником Бобби Робсона в «Барселоне», а Гвардиола играл за каталонский клуб). Каждый день работали вместе в то время. Я это помню больше, чем то, что говорят о нашем соперничестве.

Затем были «Интер» и «Барселона», «Реал» и «Барселона», МЮ и «Ман Сити». Теперь же «Тоттенхэм» и «Ман Сити». Это не Жозе против Хосепа, а клубы друг против друга. Это новый эпизод, потому что это будет первая игра между нами, когда мы руководим «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити».

В Каталонии это называли Жозе против Пепа. Однако это не так. Для меня это просто матч, в котором нужно одержать победу. Я хочу, чтобы моя команда побеждала. Нам нужны очки.

Ранее Моуриньо прокомментировал трансфер полузащитника Кристиана Эриксена из «Тоттенхэма» в «Интер». 

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