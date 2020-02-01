ГлавнаяНовости

«Парма» вырвала ничью в концовке матча с «Кальяри»

сегодня, 21:55
КальяриЛоготип футбольный клуб Кальяри2 : 2Логотип футбольный клуб ПармаПармаМатч завершен

«Кальяри» сыграл вничью с «Пармой» во встрече 22-го тура итальянской Серии А. «Красно-синие» (32 очка) сохраняют шестое место в таблице, «крестоносцы» (тоже 32 балла) - седьмые.

Кальяри, стадион Сардиния Арена

«Кальяри» - «Парма» 2:2 (1:1)
Голы: Жоао Педро 19, Симеоне 54 - Куцка 42, Корнелиус 90+4 Нереализованный пенальти: Жоао Педро 53

«Кальяри»: Краньо, Фараго, Писакане, Клаван, Пеллегрини, Нандес, Чигарини (Олива Хименес 72), Ионицэ, Наингголан, Жоао Педро, Симеоне (Палоски 84)
Главный тренер: Маран Роландо.

«Парма»: Коломби, Дармиан, Якопони, Алвеш, Гальоло, Бругман (Спрокати 81), Эрнани, Силигарди (Капрари 57), Куцка, Куртич, Корнелиус
Главный тренер: Д′Аверса Роберто.

Предупреждения: Дармиан 34, Гальоло 52, Чигарини 69, Нандес 77, Наингголан 88

В предыдущем туре «Кальяри» сыграл вничью с «Интером».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Лейпциг» сыграл вничью с менхенгладбахской «Боруссией» и упустил лидерство
Сегодня, 22:27 Комментарии9
МЮ и «Вулверхэмптон» сыграли вничью на «Олд Траффорд»
Сегодня, 22:27 Комментарии15
ПСЖ не испытал затруднений в игре с «Монпелье»
Сегодня, 21:30 Комментарии7
Головин остался в запасе «Монако» на матч с «Нимом»
Сегодня, 21:30 Комментарии5
ЦСКА сыграл вничью с последней командой чемпионата Австрии
Сегодня, 20:55 Комментарии27
«Ливерпуль» обыграл «Саутгемптон» с крупным счетом
Сегодня, 19:56 Комментарии44
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
SSC Napoli
SSC Napoli
сегодня в 22:56
Парма команда с характером!
Sunny.
Sunny.
сегодня в 22:49
Спасибо. Хотел узнать, я тут собирался сделать перерыв посещений. Можно подарить Вип другому пользователю ?
Пупсиков эксперт
Пупсиков эксперт
сегодня в 22:41
Равные соперники.
unoejk
unoejk ответил Sunny.
сегодня в 22:01
Да о КП. Победитель группы Понедельника 6 место вроде в общем зачете до финала . Посмотрел ..после финального дня 9-е.
Ох. Пардон. Начислил VIP. Поздравляем)
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
сегодня в 22:01
Отскочили
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100