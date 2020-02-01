«Парма» вырвала ничью в концовке матча с «Кальяри»

«Кальяри» сыграл вничью с «Пармой» во встрече 22-го тура итальянской Серии А. «Красно-синие» (32 очка) сохраняют шестое место в таблице, «крестоносцы» (тоже 32 балла) - седьмые.
Кальяри, стадион Сардиния Арена
«Кальяри» - «Парма» 2:2 (1:1)
Голы: Жоао Педро 19, Симеоне 54 - Куцка 42, Корнелиус 90+4 Нереализованный пенальти: Жоао Педро 53
«Кальяри»: Краньо, Фараго, Писакане, Клаван, Пеллегрини, Нандес, Чигарини (Олива Хименес 72), Ионицэ, Наингголан, Жоао Педро, Симеоне (Палоски 84)
Главный тренер: Маран Роландо.
«Парма»: Коломби, Дармиан, Якопони, Алвеш, Гальоло, Бругман (Спрокати 81), Эрнани, Силигарди (Капрари 57), Куцка, Куртич, Корнелиус
Главный тренер: Д′Аверса Роберто.
Предупреждения: Дармиан 34, Гальоло 52, Чигарини 69, Нандес 77, Наингголан 88
В предыдущем туре «Кальяри» сыграл вничью с «Интером».