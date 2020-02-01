МЮ и «Вулверхэмптон» сыграли вничью на «Олд Траффорд»

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в матче 25-го тура АПЛ. Манкунианцы занимают шестое место в турнирной таблице (35 очков). «Волки» набрали столько же баллов и пребывают на седьмой строчке таблицы.
Манчестер, стадион Олд Траффорд
«Манчестер Юнайтед» - «Вулверхэмптон» 0:0
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу, Перейра (Гринвуд 72), Фред, Мата (Лингард 88), Бруну Фернандеш, Джеймс (Диогу Далот 88), Марсьяль
Главный тренер: Сульшер Оле-Гуннар.
«Вулверхэмптон»: Патрисиу, Боли, Коади, Саисс, Дохерти, Рубен Невеш, Моутинью, Кастро, Траоре (Поденсе 76), Хименес (Дендонкер 90+2), Жота (Нету 70)
Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну.
Предупреждения: Бруну Фернандеш 56, Рубен Невеш 57, Эшпириту Санту 62, Моутинью 71, Линделеф 79, Шоу 84
Судья: Тирни Пол.
Отметим, что ранее «Ливерпуль» разгромил «Саутгемптон» в поединке 25-го тура Премьер-Лиги.
• 88 передач (лучший показатель на поле)
• 44 передачи в финальную треть поля (лучший показатель на поле)
• 5 отборов
• 5 ударов (лучший показатель на поле)
• 3 удара в створ (лучший показатель на поле)
Хороший и многообещающий дебют !
• 88 передач (лучший показатель на поле)
• 44 передачи в финальную треть поля (лучший показатель на поле)
• 5 отборов
• 5 ударов (лучший показатель на поле)
• 3 удара в створ (лучший показатель на поле)
Хороший и многообещающий дебют !
МЮ мог выиграть , чуть не повезло .
до 4 места 6 очков , с таким хромым Челси - это ерунда .
Есть еще и Лига Европы .
Вообщем запас прочности имеется .
МЮ мог выиграть , чуть не повезло .
до 4 места 6 очков , с таким хромым Челси - это ерунда .
Есть еще и Лига Европы .
Вообщем запас прочности имеется .