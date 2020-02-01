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МЮ и «Вулверхэмптон» сыграли вничью на «Олд Траффорд»

сегодня, 22:27
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«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в матче 25-го тура АПЛ. Манкунианцы занимают шестое место в турнирной таблице (35 очков). «Волки» набрали столько же баллов и пребывают на седьмой строчке таблицы.

Манчестер, стадион Олд Траффорд

«Манчестер Юнайтед» - «Вулверхэмптон» 0:0 

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу, Перейра (Гринвуд 72), Фред, Мата (Лингард 88), Бруну Фернандеш, Джеймс (Диогу Далот 88), Марсьяль
Главный тренер: Сульшер Оле-Гуннар.

«Вулверхэмптон»: Патрисиу, Боли, Коади, Саисс, Дохерти, Рубен Невеш, Моутинью, Кастро, Траоре (Поденсе 76), Хименес (Дендонкер 90+2), Жота (Нету 70)
Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну.

Предупреждения: Бруну Фернандеш 56, Рубен Невеш 57, Эшпириту Санту 62, Моутинью 71, Линделеф 79, Шоу 84

Судья: Тирни Пол.

Отметим, что ранее «Ливерпуль» разгромил «Саутгемптон» в поединке 25-го тура Премьер-Лиги.

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Все комментарии
particular
particular
сегодня в 22:58
Команды показали много чего, но этого хватило только на скучный счёт..:)
25процентный клоун
25процентный клоун ответил dimagas2
сегодня в 22:48
Как раз таки в этом
Ice van Reed
Ice van Reed ответил Виталик ManUtd Rus
сегодня в 22:47
Бруно Фернандеш против «Волков»: • 88 передач (лучший показатель на поле) • 44 передачи в финальную треть поля (лучший показатель на поле) • 5 отборов • 5 ударов (лучший показатель на поле) • 3 удара в створ (лучший показатель на поле) Хороший и многообещающий дебют !
Это еще Мактоминая и Рэшфорда нет, а вместо Линделёфа Байи, и никаких Лигарда и Переры и будет счатье!!!
1 команда
1 команда
сегодня в 22:46
Не удивительно.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 22:45
мю упустил победу!
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
сегодня в 22:45
Для Ютд следующий матч будет очень важен,потому что если выиграют у Челси на выезде отрыв сократится до 3 очков.
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
сегодня в 22:41
Бруно Фернандеш против «Волков»:

• 88 передач (лучший показатель на поле)
• 44 передачи в финальную треть поля (лучший показатель на поле)
• 5 отборов
• 5 ударов (лучший показатель на поле)
• 3 удара в створ (лучший показатель на поле)

Хороший и многообещающий дебют !
Pervomaez
Pervomaez
сегодня в 22:40
Ну хоть не проиграли и то хорошо
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
сегодня в 22:39
Вулверхептон - идеальный автобус , вся команда словно единый механизм . Каждое действие здравое и осознанное .
МЮ мог выиграть , чуть не повезло .
до 4 места 6 очков , с таким хромым Челси - это ерунда .
Есть еще и Лига Европы .
Вообщем запас прочности имеется .
dimagas2
dimagas2 ответил 25процентный клоун
сегодня в 22:38
Очень жаль, МЮ обязан быть в четверке
В каком году?
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 22:37
Очень жаль, МЮ обязан быть в четверке
Rheinfall
Rheinfall
сегодня в 22:32
МЮ дааавно не тот ....
raulmadrid_007
raulmadrid_007 ответил Wolverhampton
сегодня в 22:30
😠
Потеряли 2 очка на ровном месте.
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 22:28
😠
Аналитик Зенита
Аналитик Зенита
сегодня в 22:28
Слабовато играет мюшок, с такой игрой Чалов к ним не поедет
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