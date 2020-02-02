ГлавнаяНовости

Ткачев: «Приятно заглядывать в турнирную таблицу»

сегодня, 09:13

Полузащитник тульского «Арсенала» Сергей Ткачев рассказал о своем восстановлении после травмы. 

Было очень обидно пропустить два заключительных тура первой части чемпионата. Но парни большие молодцы, что сумели дважды победить, и год мы завершили на шестой строчке. Приятно заглядывать в турнирную таблицу. При этом отрыв от преследователей небольшой, но весной из лидеров нам играть только с «Ростовом», а также со «Спартаком». Я считаю, что все соперники нам по зубам, и мы должны брать в играх с равными себе максимальное количество очков. Будет интересно.

Напомним, что действующий контракт Ткачева с «Арсеналом» рассчитан до 2021 года.  

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Ткачев: «В январе мы провели качественные игры»
Сегодня, 09:20 Комментарии1
Федун: «Джано замучили травмы, из-за них он потерял мотивацию»
Вчера, 22:12 Комментарии7
Тедеско: «Доволен игрой команды в матче с „Ростовом“»
Вчера, 22:08 Комментарии10
Карпин - о поражении от «Спартака»: «Результат по барабану»
Вчера, 22:02 Комментарии15
Гинер прокомментировал назначение Кашшаи главой департамента судейства РФС
Вчера, 18:50 Комментарии12
Федун: «Соболев выделялся на фоне одноклубников в „Томи“»
Вчера, 18:43 Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Пупсиков эксперт
Пупсиков эксперт
сегодня в 09:29
Спартак вообще не соперник.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 09:24
Ничего ещё не достигли.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100