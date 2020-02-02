Ткачев: «Приятно заглядывать в турнирную таблицу»

Полузащитник тульского «Арсенала» рассказал о своем восстановлении после травмы.

Было очень обидно пропустить два заключительных тура первой части чемпионата. Но парни большие молодцы, что сумели дважды победить, и год мы завершили на шестой строчке. Приятно заглядывать в турнирную таблицу. При этом отрыв от преследователей небольшой, но весной из лидеров нам играть только с «Ростовом», а также со «Спартаком». Я считаю, что все соперники нам по зубам, и мы должны брать в играх с равными себе максимальное количество очков. Будет интересно.