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Тедеско: «Доволен игрой команды в матче с „Ростовом“»

сегодня, 22:08
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал победу над «Ростовом» на турнире в Катаре.

Хотел бы отметить, что этот матч мы провели после большой паузы. Хотелось увидеть прессинг и высокую интенсивность со стороны наших игроков на поле, поэтому доволен ребятами. Мирзов играл центрального форварда, но его тянуло на бровку, где привычнее. Мне приходилось гнать его в центр. Это быстрый, отличный игрок. Пока ещё не могу сказать, что эта схема будет базовой до конца чемпионата. По ней же мы играли перед паузой в турнире и даже заработали сколько-то очков, но в дальнейшем мы можем использовать и другие схемы.

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Все комментарии
Bordend
Bordend
сегодня в 22:36
Победили преданны филиал и всего то.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 22:33
Тиль и Мельгарехо - днище !
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 22:32
Игра сыровата и особенно не заметно никаких новых схем ! И вообще ,ничего нового ! Может только пока ?
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 22:12
Бывший игрок Ростова принёс победу новому клубу. Надо Мирзову больше доверять и он усилит игру Спартака
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