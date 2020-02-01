Гинер прокомментировал назначение Кашшаи главой департамента судейства РФС

Президент ЦСКА Евгений Гинер в эфире телеканала «Матч Премьер» высказался о назначении Виктора Кашшаи на пост руководителя департамента судейства РФС .

Посмотрим, как и что будет делать Кашшаи. Мне хочется, чтобы в нашем футболе в головах людей заложилось то, что есть в других странах. Что судья может ошибаться, что нет предвзятости в судействе. Надеемся, что все ошибки, которые преследовали нас с первого тура, закончатся.