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Гинер прокомментировал назначение Кашшаи главой департамента судейства РФС

сегодня, 18:50

Президент ЦСКА Евгений Гинер в эфире телеканала «Матч Премьер» высказался о назначении Виктора Кашшаи на пост руководителя департамента судейства РФС.

Посмотрим, как и что будет делать Кашшаи. Мне хочется, чтобы в нашем футболе в головах людей заложилось то, что есть в других странах. Что судья может ошибаться, что нет предвзятости в судействе. Надеемся, что все ошибки, которые преследовали нас с первого тура, закончатся.

Отметим, что в общении с журналистами Гинер также рассказал о влиянии бизнесмена Алишера Усманова на ЦСКА.

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Все комментарии
Пупсиков эксперт
Пупсиков эксперт
сегодня в 19:39
Гинер хотел поставить Стельмаха.
mangoх12
mangoх12
сегодня в 19:36
зависит от того кто его приглашал)
VIPded
VIPded
сегодня в 19:30
Будем поглядеть...
Армейская душа
Армейская душа
сегодня в 19:29
Читал полное интервью - Гинер молодец
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 19:14
Для того и Миллер в реке,чтобы Кашшаи не работал.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 18:59
Время покажет. Но смутные сомнения все же терзают.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 18:58
Посмотрим что изменится с приходом Кашшаи. Поведется он на бабки Газпрома или нет.
beefs
beefs
сегодня в 18:57
Надежды, надежды...
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