«Милан» в большинстве потерял очки в игре с «Вероной»

«Милан» сыграл вничью с «Вероной» в матче 22-го тура Серии А. «Россонери» (32 очка) располагаются на восьмом месте в таблице, «мастифы» (30 баллов) - девятые.
Милан, стадион Джузеппе Меацца
«Милан» - «Верона» 1:1 (1:1)
Голы: Чалханоглу 29 - Фараони 13
«Милан»: Доннарумма, Калабрия (Салемакерс 77), Мусаккьо, Романьоли, Тео Эрнандес, Кастильехо (Мальдини 90+3), Чалханоглу, Кессье, Бонавентура (Лукас Пакета 64), Рафаэл Леау, Ребич
Главный тренер: Пиоли Стефано.
«Верона»: Сильвестри, Ррахмани, Гюнтер, Кумбулла, Фараони, Амрабат, Велозу, Лазович, Пессина, Цаканьи (Давидович 90+4), Верре (Борини 70)
Главный тренер: Юрич Иван.
Предупреждения: Ррахмани 24, Тео Эрнандес 45+1, Пессина 86, Борини 90+3, Сильвестри 90+5
Удаление: Амрабат 68
Ранее дубль форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду принес победу туринцам над «Фиорентиной».
Хотя толку спрашивать у спартача. Аха-ха)
Хотя толку спрашивать у спартача. Аха-ха)
Хотя любители радужной АПЛ наверное в восторге.)
Хотя любители радужной АПЛ наверное в восторге.)