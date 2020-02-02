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«Милан» в большинстве потерял очки в игре с «Вероной»

сегодня, 18:55
МиланЛоготип футбольный клуб Милан1 : 1Логотип футбольный клуб ВеронаВеронаМатч завершен

«Милан» сыграл вничью с «Вероной» в матче 22-го тура Серии А. «Россонери» (32 очка) располагаются на восьмом месте в таблице, «мастифы» (30 баллов) - девятые.

Милан, стадион Джузеппе Меацца

«Милан» - «Верона» 1:1 (1:1)
Голы: Чалханоглу 29 - Фараони 13

«Милан»: Доннарумма, Калабрия (Салемакерс 77), Мусаккьо, Романьоли, Тео Эрнандес, Кастильехо (Мальдини 90+3), Чалханоглу, Кессье, Бонавентура (Лукас Пакета 64), Рафаэл Леау, Ребич
Главный тренер: Пиоли Стефано.

«Верона»: Сильвестри, Ррахмани, Гюнтер, Кумбулла, Фараони, Амрабат, Велозу, Лазович, Пессина, Цаканьи (Давидович 90+4), Верре (Борини 70)
Главный тренер: Юрич Иван.

Предупреждения: Ррахмани 24, Тео Эрнандес 45+1, Пессина 86, Борини 90+3, Сильвестри 90+5

Удаление: Амрабат 68

Ранее дубль форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду принес победу туринцам над «Фиорентиной».

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Все комментарии
Massimo Moratti INTER
Massimo Moratti INTER ответил Abbath
сегодня в 20:09
Парма и фиорентина - филиалы ювентуса. Тренер из пармы - вредитель.
Ozabot
Ozabot
сегодня в 20:02
Ни один игрок сегодня не сыграл хорошо. Вроде всегда ожидаешь, что Кессье и Хакан будут лажать и валить игру, а в итоге сыграли плохо абсолютно все, даже Тео и Кастильехо. Даже Доннарумма провожал мячи взглядом, а ловил только те, что летели прямо в него. Они будто бухали всю ночь, а сегодня вышли на прогулку. Вот этот новичок, кстати, ниче так играли. Да и Пакета стал интересное что-то делать.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 19:57
эйфория милана закончилась)))
ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 19:55
Зацепили ничью.
augur
augur
сегодня в 19:50
скорее Верона потеряла в этой игре 2 очка
MaxRnD
MaxRnD
сегодня в 19:31
Без талисмана никак
ГОРНОЛЫЖНИК ВАСЯ
ГОРНОЛЫЖНИК ВАСЯ
сегодня в 19:29
Милану не дают левые пенки как и другим командам,только в турине игры через кабинет! ахах
Ozabot
Ozabot
сегодня в 19:24
Самая унылая игра, которую можно было придумать.
vitalik dobroy
vitalik dobroy
сегодня в 19:23
Ай да Вероника! А ожидалось, что Милан преобразился!
Пусик тарасовский
Пусик тарасовский
сегодня в 19:23
Не Милан, а спартак какой-то.
ХУБУЛ
ХУБУЛ
сегодня в 19:21
Эйфория закончилось начались трудовые будни.
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович ответил 25процентный клоун
сегодня в 19:20
С толком будет в ЛЧ без липовых пен, даже 1/4 можете не увидеть
Что бы ни увидили, всё наше и честное. Семинольному бромантану не понять. Аха-ха)
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Иоанн Рюрикович
сегодня в 19:17
С толком будет в ЛЧ без липовых пен, даже 1/4 можете не увидеть
VIPded
VIPded
сегодня в 19:17
Мда... печалька... Ибра, промотивируй их там с вертушки!!! (((
матос
матос
сегодня в 19:13
судя по зимним трансферам кузены скорее в серию б собираются попасть, чем в ле. тут галимый отскок , Веронцы лучше были.
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович ответил 25процентный клоун
сегодня в 19:13
Два пенальти......
А что лучше, два бесспорных пенальти или один липовый штрафной?
Хотя толку спрашивать у спартача. Аха-ха)
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович ответил fanliverpoolfan22
сегодня в 19:12
Смотри на ветке юве фиорентина ,я тебе видос скинул ,а ты тут сидишь.
Я ответил там же. Видос ни о чём, там чётко видно случайность произошедшего. Аха-ха)
Хотя любители радужной АПЛ наверное в восторге.)
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Иоанн Рюрикович
сегодня в 19:10
Два пенальти......
cska plus
cska plus
сегодня в 19:09
Милан не играет а мучается.
ДСА
ДСА
сегодня в 19:09
Ибрагимовича нет, харизма пропала.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:08
Тащили как могли, но "не Шмагла я "...
Faley
Faley ответил Иоанн Рюрикович
сегодня в 19:05
Это Верона в меньшинстве потеряла очки с миланом. Если бы не липовый штрафной, то и глупого гола с рикошета не было бы.
Оставьте свое если, результат, есть результат...
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответил Иоанн Рюрикович
сегодня в 19:04
Смотри на ветке юве фиорентина ,я тебе видос скинул ,а ты тут сидишь.
Abbath
Abbath
сегодня в 19:02
Скорее веронцы потеряли очки, ибо до удаления играли лучше. Очередной отскок бестолкового пармского физрука.
Gentleman.tdk
Gentleman.tdk
сегодня в 19:00
Нет Ибры нет побед? Мдэ 😏
zubila
zubila
сегодня в 18:58
Ожидаемо
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович
сегодня в 18:58
Это Верона в меньшинстве потеряла очки с миланом. Если бы не липовый штрафной, то и глупого гола с рикошета не было бы.
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