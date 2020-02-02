«Лацио» разгромил СПАЛ и поднялся на второе место в таблице Серии А

«Лацио» обыграл СПАЛ в матче 22-го тура чемпионата Италии. Римляне вышли на второе место в турнирной таблице (49 очков). СПАЛ расположился на 20-й строчке таблицы (15 баллов).
Рим, стадион Олимпико
«Лацио» - СПАЛ 5:1 (4:0)
Голы: Иммобиле 3, Кайседо 16, Иммобиле 29, Кайседо 38, Адеканье 58 - Миссироли 65
«Лацио»: Стракоша, Баштуш, Ачерби, Раду (Вавро 72), Лаццари, Милинкович-Савич, Лейва, Альберто, Лулич (Хони 61), Кайседо (Адеканье 48), Иммобиле
Главный тренер: Индзаги Симоне.
СПАЛ: Бериша, Томович, Фелипе (Зуканович 67), Бонифаци, Стрефезза, Дабо (Мурджа 70), Миссироли, Кастро (Вальдифиори 75), Реца, Ди Франческо, Флоккари
Главный тренер: Семпличи Леонардо.
Предупреждения: Милинкович-Савич 44, Ди Франческо 61, Миссироли 80
Напомним, что ранее «Ювентус» победил «Фиорентину» в игре 22-го тура Серии А.
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