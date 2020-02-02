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«Лацио» разгромил СПАЛ и поднялся на второе место в таблице Серии А

сегодня, 18:57
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)5 : 1Логотип футбольный клуб СПАЛ (Феррара)СПАЛМатч завершен

«Лацио» обыграл СПАЛ в матче 22-го тура чемпионата Италии. Римляне вышли на второе место в турнирной таблице (49 очков). СПАЛ расположился на 20-й строчке таблицы (15 баллов).

Рим, стадион Олимпико

«Лацио» - СПАЛ 5:1 (4:0)
Голы: Иммобиле 3, Кайседо 16, Иммобиле 29, Кайседо 38, Адеканье 58 - Миссироли 65

«Лацио»: Стракоша, Баштуш, Ачерби, Раду (Вавро 72), Лаццари, Милинкович-Савич, Лейва, Альберто, Лулич (Хони 61), Кайседо (Адеканье 48), Иммобиле
Главный тренер: Индзаги Симоне.

СПАЛ: Бериша, Томович, Фелипе (Зуканович 67), Бонифаци, Стрефезза, Дабо (Мурджа 70), Миссироли, Кастро (Вальдифиори 75), Реца, Ди Франческо, Флоккари
Главный тренер: Семпличи Леонардо.

Предупреждения: Милинкович-Савич 44, Ди Франческо 61, Миссироли 80

Напомним, что ранее «Ювентус» победил «Фиорентину» в игре 22-го тура Серии А.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 20:14
Лацио в чемпионы...
Иммобиле в 2020-м...7 игр - 9 голов..
Инзаги - тренер...
ermak6848
ermak6848
сегодня в 20:10
буду смотреть продолжение..
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:08
Каждый норовит унизить слабого. Неблагородно это. "Люди, вы звери!"( С)
Massimo Moratti INTER
Massimo Moratti INTER
сегодня в 20:07
Интер покажет, кто в доме хозяин! Ощипанные уж точно не чемпионы.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
сегодня в 19:57
Всё равно чемпионом Ювентус будет!
beefs
beefs
сегодня в 19:35
Лацио оправдывает...
max74
max74
сегодня в 19:31
Поглумились
Пупсиков эксперт
Пупсиков эксперт
сегодня в 19:25
С победой!
LOpp
LOpp ответил Pancher_95
сегодня в 19:25
Только Холанд может догнать
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 19:11
Лацио или Интер должны вышвернут юве из первой строчки,но будет сложно,туринцы усилились купив Паскуа Фабрицио за 90 лярдов.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 19:10
Вот реальный конкурент Интеру.
матос
матос
сегодня в 19:07
с Лацио все понятно. Мы уже на 3-м. Нужно во что бы то не стало побеждать в Удине.
Pancher_95
Pancher_95
сегодня в 19:07
Имо смело может взять золотую бутсу
vitalik dobroy
vitalik dobroy
сегодня в 19:06
Поквитались за гостевую неудачу, ну и славненько! А вот преследователи дружно не смогли. Что ж так-то?!
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович
сегодня в 19:03
С победой. Теперь так держите, второе место пока ваше по праву. Кто может побеждать чемпиона, тот и за титул достоин побороться. Не то что мусорщики с миланскими середняками.
Gentleman.tdk
Gentleman.tdk
сегодня в 19:02
Лацио просто 🔥🔥🔥
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