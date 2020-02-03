Ловчев: «Кокорин стал товаром»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев в эфире телеканала «Звезда» высказался относительно ситуации с нападающим «Зенита» Александром Кокориным.
Футболист стал товаром. Он подписывает контракт, а когда подписывает, выбивает что-то из клуба. И клуб решает вопрос по-своему, как ему хочется. Понятно, что «Зенит» и Ротенберг — хозяин «Сочи», они в каких-то взаимоотношениях. Когда он попросил кого-то из руководства «Зенита», не посоветовавшись с тренером, решили отправить его туда и объявили об этом. Но это времена такие, на самом деле в советские времена, когда я играл, начальник команды и главный тренер были всегда в связке, всё время договаривались.
Просто должны были говорить с Кокориным, объяснить ему, что ты полгода контракта отработаешь в другой команде, наберешь форму, а мы посмотрим, сможем ли подписать с тобой новый контракт. А здесь произошла ситуация, подрывающая руководство «Зенита». Наверное, Кокорину теперь не сладко будет.
Плюс в том что количество дверей увеличится.
Плюс в том что количество дверей увеличится.
Бракованный
Бракованный