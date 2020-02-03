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Ловчев: «Кокорин стал товаром»

сегодня, 09:22

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев в эфире телеканала «Звезда» высказался относительно ситуации с нападающим «Зенита» Александром Кокориным.

Футболист стал товаром. Он подписывает контракт, а когда подписывает, выбивает что-то из клуба. И клуб решает вопрос по-своему, как ему хочется. Понятно, что «Зенит» и Ротенберг — хозяин «Сочи», они в каких-то взаимоотношениях. Когда он попросил кого-то из руководства «Зенита», не посоветовавшись с тренером, решили отправить его туда и объявили об этом. Но это времена такие, на самом деле в советские времена, когда я играл, начальник команды и главный тренер были всегда в связке, всё время договаривались.

Просто должны были говорить с Кокориным, объяснить ему, что ты полгода контракта отработаешь в другой команде, наберешь форму, а мы посмотрим, сможем ли подписать с тобой новый контракт. А здесь произошла ситуация, подрывающая руководство «Зенита». Наверное, Кокорину теперь не сладко будет.
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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 10:01
Требую продолжения банкета!).
ДСА
ДСА
сегодня в 10:00
Рабовладельческий строй давно отменили, Кокорин прав показав норов.
S.T.A.L.K.E.R.135
S.T.A.L.K.E.R.135
сегодня в 10:00
Все футболисты и есть "товар"
Виссарионович
Виссарионович ответил Serg_Diamond
сегодня в 09:59
Зачем биться лбом когда есть стулья?
Плюс в том что количество дверей увеличится.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 09:52
Возможно Кокорину не стоит биться лбом в закрытую дверь, если ему там не рады. Есть много других дверей. Сейчас просто важно не растерять форму, и поэтому глупо было отказываться от Сочи. А летом можно искать новых работодателей
ГОРНОЛЫЖНИК ВАСЯ
ГОРНОЛЫЖНИК ВАСЯ
сегодня в 09:52
ахаххаха
Бракованный
STVA 1
STVA 1
сегодня в 09:41
Серафимыч решил по Зениту пройтись. В Спартаке тоже проблем навалом
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