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Иванович: «Хочу выиграть чемпионат с „Зенитом“»

сегодня, 12:32

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович поделился планами на будущее. 

Я слишком далеко не заглядываю. Всегда мотивирую себя на следующий сезон. Пока что я хочу выиграть чемпионат с «Зенитом». Если станем чемпионами второй год подряд — это будет большой успех для нашей команды. Мы вылетели из Европы, зато теперь у нас есть особая мотивация выиграть Кубок. Это необычный турнир, все решает одна игра, один плохой день может все перечеркнуть, но у меня есть достаточно мотивации, чтобы постараться его выиграть. После сезона — посмотрим. Сейчас я сконцентрирован на второй части чемпионата.

Ранее Иванович рассказал о своих взаимоотношениях с болельщиками «Зенита».  

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