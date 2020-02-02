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Уткин: «„Тоттенхэм“ рассудил, что лучше пустое место, чем Дзюба»

сегодня, 19:47

Известный журналист и блогер Василий Уткин в своем телеграм-канале поделился мнением о слухе, что якобы «Зенит» не отпустил нападающего Артёма Дзюбу в «Тоттенхэм»:

И вот теперь, 2 февраля, когда трансферное окно уже сутки как закрылось и даже уже надышалось и нагрелось внутри, самое время поговорить о том, что «Тоттенхэм», оказывается, хотел Дзюбу. 

То есть даже про Соболева, которого, конечно, никто в Англии не хотел, у которого матчей за сборную нет, говорили по ходу трансферного окна. Что-то писала Sun (кто станет разбирать, что она на каждый пук пишет), и говорил вслух по дружбе с агентом Соболева Павлом Андреевым агент Шандор Варга; даже к Чалову был предметный интерес, но недостаточно сильный... 

А про Дзюбу только сейчас осторожненько подпустили. Когда все кончилось. И когда уже никто не станет уточнять у «Тоттенхэма», так ли; никто не спросит на пресс-конференции Жозе: «что, вы реально е*****сь, Мистер?»

И Жозе не порвет публику ответом. Нет, осторожно, 2 февраля, чтобы Зенит не расслаблялся, чтобы можно было три месяца в интервью говорить, что «Тоттенхэм» хотел...

Как в старом анекдоте: «Ах, я опять хочу в Париж! - Вы были в Париже? - Нет, я уже хотела...». И если вдруг правда. Ну, этого не может быть, но если вдруг правда. 

На место Дзюбы не взяли Холанда или Пёнтека. На место Дзюбы взяли пустое место. Лучше ничего, чем Дзюба - рассудил «Тоттенхэм». Смолов - да, уехал, но ведь в «Сельту»... а Тему хотел Тоттенхэм. Но не отпустил «Зенит». Ну, вцепился.

Дороговат наш Дзюбентий для «Тоттенхэма». Такие дела.

Эх ты, чудо пиара...

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Все комментарии
порт
порт
сегодня в 20:18
«что, вы реально е*****сь, Мистер?»
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Уж кто е@@@@@ся, так это Вася.
yrasikos22
yrasikos22
сегодня в 20:18
Лучше читать пустое место, чем очередной бред Уткина (с)
Massimo Moratti INTER
Massimo Moratti INTER
сегодня в 20:11
Сфоткаю эту речь Василия Вячеславовича и повешу в рамочку. Уткин как всегда беспощадно точен!
Лёня_ Макинтош
Лёня_ Макинтош
сегодня в 20:01
хахахаха , Васёк ))
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 19:58
Староват уже Дзюба
ГОРНОЛЫЖНИК ВАСЯ
ГОРНОЛЫЖНИК ВАСЯ
сегодня в 19:53
ХА ХА ХА!
Так оно и есть!
Что есть это бревно на поле,что НЕТ!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 19:50
Вася жжёт)))
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