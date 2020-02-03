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Влашич: «Люблю ЦСКА, хочу побеждать в каждой игре»

сегодня, 09:03

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал о своем будущем в московском клубе.

Знаю, что ЦСКА заплатил за меня много денег, и понимаю, что на мне еще хотят заработать. Посмотрим, что будет, но я думаю не о том, что не в моей власти, а о следующей тренировке.

Люблю ЦСКА, хочу побеждать в каждой игре и двигаться к цели. Главная цель для нас — Лига чемпионов, а обо всем прочем подумаю по окончании сезона.

Что будет, если не попадем в ЛЧ? Это не станет проблемой.

Ранее Влашич рассказал, чего не хватает в нынешних реалиях ЦСКА.

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Все комментарии
VIPded
VIPded
сегодня в 10:01
Удачи Николе с ЦСКА!!!
Виссарионович
Виссарионович ответил Bordend
сегодня в 09:15
Ахахаха.
Победил в каждом матче...
Bordend
Bordend
сегодня в 09:13
Уже одолел Лудогорец и Ференцварош с Ростовом.
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