Влашич: «Люблю ЦСКА, хочу побеждать в каждой игре»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал о своем будущем в московском клубе.
Знаю, что ЦСКА заплатил за меня много денег, и понимаю, что на мне еще хотят заработать. Посмотрим, что будет, но я думаю не о том, что не в моей власти, а о следующей тренировке.
Люблю ЦСКА, хочу побеждать в каждой игре и двигаться к цели. Главная цель для нас — Лига чемпионов, а обо всем прочем подумаю по окончании сезона.
Что будет, если не попадем в ЛЧ? Это не станет проблемой.
Ранее Влашич рассказал, чего не хватает в нынешних реалиях ЦСКА.
Победил в каждом матче...
Победил в каждом матче...