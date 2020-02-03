Влашич: «Люблю ЦСКА, хочу побеждать в каждой игре»

Полузащитник ЦСКА рассказал о своем будущем в московском клубе.

Знаю, что ЦСКА заплатил за меня много денег, и понимаю, что на мне еще хотят заработать. Посмотрим, что будет, но я думаю не о том, что не в моей власти, а о следующей тренировке.

Люблю ЦСКА , хочу побеждать в каждой игре и двигаться к цели. Главная цель для нас — Лига чемпионов, а обо всем прочем подумаю по окончании сезона.