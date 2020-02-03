Малыш Фати добыл победу для «Барсы»

сегодня, 13:00

Но главный — все равно Месси, да и говорить о выздоровлении пока рано. «Соккер.ру» - о «Барселоне», которая продолжает барахтаться и карабкаться.

«Барселона» закрыла поражение от «Валенсии» в прошлый уикенд двумя победами на «Камп Ноу»: в середине недели в матче Кубка Короля был разгромлен «Леганес», а вот «Леванте», гостивший в столице Каталонии в рамках 22-го тура Ла Лиги, оказался крепче. С одной стороны, «Барса» забила два мяча в середине первого тайма и полностью контролировала ход матча, но итоговый счет получился скромным — 2:1, то есть в рамках нынешнего сезона «Леванте» превзошел каталонцев по сумме двух матчей, ведь в первом круге «лягушки» выиграли на своем поле 3:1.

Без права на ошибку

Теперь тон в чемпионской гонке задает «Реал», и благодаря субботней победе в мадридском дерби «сливочные» оставили «Барселону» в шести очках позади себя. Осечка в домашней игре с «Леванте» могла стать роковой с точки зрения борьбы за титул. «Сине-гранатовые» не ошиблись, а оба гола с разницей в 102 секунды с передач Лионеля Месси забил 17-летний Фати. Теперь Ансу — самый юный автор дубля в чемпионате Испании, но для команды сейчас важнее всего, что эти голы принесли победу: у «Леванте» были шансы отыграться и даже уйти от поражения во втором тайме, но свой гол гости забили слишком поздно.

Чем порадовал Сетьен?

Впервые за полтора месяца в стартовом составе вышел Нельсон Семеду, а связку центральных защитников с Пике образовал Ленгле, хотя в матчах против «Гранады» и «Валенсии» играл Умтити. Компанию де Йонгу и Бускетсу в центре поля составил проверенный боец Ракитич, а в атаке сложилась тройка Месси — Фати — Гризманн. Антуан пошел в центр на место травмированного Суареса, Фати действовал левее, Месси на своей привычной позиции ближе к правому флангу. В итоге, крайние нападающие организовали оба гола, а Гризманн провел блеклый матч. Француз стал формально заменой Суаресу — по позиции, но в роли фактического заменителя ударного форварда выступил Фати с двумя голами.

В целом, игра «Барселоны» не слишком отличалась от домашних образцов при Вальверде: довольно уверенный контроль мяча, обилие моментов, созданных в основном Лионелем Месси, а также плохая реализация. Но ведь и у «Леванте» были шансы, правда? В начале второго тайма гости могли вернуться в игру — не позволил тер Штеген и собственная кривоногость. А если бы ответный гол «Леванте» случился раньше, нашелся бы у «Барсы» тренер на скамейке? Никто не сомневается, что «блаугранас» могут обыгрывать такие команды на голом индивидуальном мастерстве, так было и при Вальверде. Главные испытания Сетьена впереди. На хотя бы на предстоящей неделе, когда предстоят выезды на «Сан-Мамес» (матч против «Атлетика» в Кубке Короля в четверг) и «Бенито Вильямарин» (игра с «Бетисом» состоится в воскресенье). Против бывшего клуба тренера Кике из-за дисквалификации не сыграет Пике.

Месси не затмить, а зависимость от Лео растет

Несмотря на победный дубль Фати, лучший в составе «Барселоны» - Лионель Месси. Оценка 10 из 10 на Whoscored. Помимо того, что аргентинец создал оба гола для Ансу — в первом случае отдал шикарную разрезающую передачу, во второй голевой атаке выкатил на юного партнера, стянув на себя защитников — он создал еще ряд моментов для партнеров и сам нанес 10 ударов. Всего «Барселона» 23 раза стреляла в сторону ворот «Леванте», 10 попыток взял на себя Месси, еще 7 раз товарищи по команде били с его передач. 17 из 23 атак каталонцев, что составляет 74% завершившихся ударами наступательных операций, состоялись при непосредственном участии Лионеля. Три четверти атак завязаны на одном футболисте. Это уже не зависимость, это суперзависимость.

Прогресса [пока] нет

Фанат Месси Кике Сетьен, как и ожидалось, предоставил аргентинцу полную свободу действий. Кажется, Лео стал себя чувствовать даже вольготнее, чем при Вальверде, хотя тут еще есть фактор отсутствия Суареса, который серьезно тянул на себя одеяло. В любом случае, и без того огромная роль Месси как будто растет, чтобы достичь несуразных размеров. Стратегически это путь в никуда. Не совсем правда, что матчи не выигрываются в одиночку, такой гений как Лео вполне может приносить победы над «Леванте» и «Леганесом», но с «Валенсией» - уже нет. А впереди еще много сложных матчей.

Невозможно всерьез рассчитывать на трофеи, поклоняясь одному блестящему футболисту и игнорируя «отсталые» части команды. «Леванте», решивший сыграть смело на «Камп Ноу», не раз вскрывал оборону «Барсы», которая перманентно пребывает в состоянии бардака. У каталонцев нет стабильности, даже игра с «Леванте» могла качнуться в разные стороны: могла быть победа 5:1, но и счет 2:2 вполне возможен. И если говорить, что «Барселоне» не повезло в ряде моментов, то в эпизоде со вторым голом, напротив, можно усмотреть удачу: Фати пробил не слишком здорово, мяч прошел «сквозь» вратаря», так как Айтор пропустил между ног во второй раз за вечер.

Фати — рекордсмен

Ансу обновил очередной рекорд Примеры, став самым молодым автором дубля в этом турнире. Десять лет это достижение принадлежало Хуанми, который в 2010 году, выступая за «Малагу», забил два мяча в 17 лет и 115 дней. Фати в день дубля в ворота «Леванте» было 17 лет и 94 дня. На три недели младше!