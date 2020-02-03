Цена победы

сегодня, 12:19

«Соккер.ру» представляет обзор 21-го тура чемпионата Нидерландов.

Тур получился на редкость не гостеприимным. Хозяева выиграли семь встреч из девяти. Могли выиграть и восемь, реализуй нападающий «Ден Хаага» Томаш Нецид пенальти, назначенный в ворота «Витесса». Но бывший нападающий ЦСКА не смог переиграть Ремко Пасвера.

В итоге ничья 0:0 из разряда ни себе, ни людям. «Аисты» потеряли два очка, которые им так нужны в борьбе за выживание. «Орлы» после победной серии стали тормозить, сыграв вничью второй раз подряд. Подъём, связанный с переменами в тренерском штабе «Витесса» постепенно сходит на нет.

«Венло» не воспользовался осечкой «Ден Хаага» и тоже не досчитался двух очков в домашней игре с «Утрехтом». Ничья 1:1. Оба мяча были забиты с 11-метровых. Уссама Дарфалу из «Венло» и полузащитник Утрехта» Симон Густафсон были точнее Нецида. «Венло» по-прежнему опережает «Ден Хааг» на три очка. А могли быть и все пять.

«Алкмар» показал себя во всей красе, отгрузив четыре мяча в ворота «Ваалвейка». Во всей красе проявил себя атакующий треугольник хозяев - Уссама Идрисси забил парочку, Майрон Боаду и Кельвин Стенгс по одному. На два дня «Алкмар» догнал «Аякс» по набранным очкам. «Ваалвейк» же всё глубже и глубже уходит на дно. Задача выжить в Эредевизие становится всё менее и менее выполнимой.

В составе «Фейеноорда» дебютировал Огужан Озякуп, он же Оззи. Полузащитник вернулся с исторической родины (Турции) на фактическую. Вышел в стартовом составе и через полторы минуты поразил ворота «Эммена». Во втором тайме Николай Йоргенсен и Луис Синистерра довели преимущество «Фейе» до крупного. Команда Дика Адвоката выиграла пятую встречу подряд, забив в этих встречах 24 гола, и всё увереннее чувствует себя на третьем месте. В следующее воскресенье «Фейеноорду» предстоит матч в Алкмаре. Это будет славная битва.

Вот мы и добрались до центрального матча отчётного тура, в котором бились два гиганта. ПСВ уже не конкурент «Аяксу» в борьбе за чемпионство. Но разрыв в турнирной таблице не отменяет исторического противостояния. Брабантцы ехали в Амстердам дать бой. За проигрыш команду, лишившуюся Донуэлла Малена (он серьёзно травмирован) и проданного в «Тоттенхэм» Стевена Бергвейна, никто бы не укорял. Зато иной исход добавлял бы вистов новому тренеру Эрнесту Фаберу.

Давно не забивавший Квинси Промес очень хотел забить. Но всё никак не позволял удачно игравший в воротах гостей Ларс Уннершталь. Борьба шла жёсткой, порой чересчур. К 30-й минуте получил по ногам и попросил замену Йоэл Вельтман. Эрик тен Хааг не стал медлить с заменой. На поле выбежал Перр Шуурс. Тогда никто не знал, что это только начало неприятностей.

А Промес свой гол всё же забил. Уннершталь вынес мяч не лучшим образом, Карел Эйтинг подхватил мяч, ворвался в штрафную и выложил мяч Квинси. А тот с близкого расстояния вогнал мяч в сетку. До перерыва аяксиды упустили пару-тройку возможностей развить успех. Уннершталь не позволил. А перед самым свистком об окончании первого тайма неудачно упал и не смог подняться Промес. Пришлось заменить бывшего спартаковца. Пока результатов обследования нет, но есть подозрение на что-то нехорошее.

Во втором тайме «Аякс» лишился ещё одного бойца. Получил травму Райан Бабел. И его пришлось убрать с поля досрочно. Победный счёт чемпион удержал, восстановил отрыв в три очка от «Алкмара», но заплатил за это травмами трёх игроков. Которых может очень не хватить в дальнейшем. Особенно Промеса.

Проигрыш ПСВ порадовал другой брабантский клуб. «Виллем II» скромно обыграл «Хераклес» и теперь опережает соседей на четыре очка. У «королевской гвардии» сорок очков, как у «Фейеноорда», но «Виллем» стоит ступенькой ниже - на четвёртом месте. Из-за разницы мячей. Единственный гол на счету бывшего динамовца Себастьяна Хольмена. Ворота «гвардейцев» впервые в сезоне защищал 20-летний новозеландец Майкл Воуд. Судя по нулю в графе пропущено - дебют удался.

А вот «Херенвен» проиграл без своего основного вратаря Варнера Хаана в Ситтарде местной «Фортуне». Поляк Филип Бендарек, дебютировавший в воротах фризов, пропустил два мяча. Первый после дальнего удара Феликса Пасслака, второй после обидной срезки своего защитника Свена Ботмана. Обидное поражение «сердечных». Ведь они вели в счете после гола Митчела ван Бергена.

«Гронинген», недавний обидчик «Аякса» оступился в Зволле. Юта Накаяма заставил разок капитулировать Серджио Падта. Беспроигрышая серия гронингенцев прервалась (4 поединка). Зато «Твенте» закончил безвыигрышную полосу. Шесть туров не знали побед новички Эредивизие, пока к ним в гости не пожаловал другой новичок высшего общества - «Спарта». 80 минут на табло «Гролс Весте» горели два нуля. А потом защитник хозяев Пит Бийен забил свой первый мяч в новом чемпионате. Ноа Ланг тоже забил впервые, но в составе «Твенте». В первом круге молодой полузащитник соорудил хет-трик в составе «Аякса». Причём в роли пострадавшего выступил нынешний клуб Ланга.

«Аякс», как вы уже знаете, опережает «Алкмар» всего на три очка. Есть интрижка. «Фейеноорд» и «Виллем II» отстают от АЗ на 7 очков. Но многое может измениться в следующем туре, программу которого вы узнаете сразу после перечисления списка бомбардиров. А там у голландцев с 13 голами вырвался Майрон Боаду из «Алкмара». Его одноклубник Уссама Идрисси, а также Сирьель Дессер (»Хераклес») и Брайан Линссен («Витесс») забили по 12. И по 11 мячей у Квинси Промеса («Аякс»), Донуэлла Малена ( ПСВ ) и Стевена Бергейса («Фейеноорд»).