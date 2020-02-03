«Тоттенхэм»: два гола за три удара

сегодня, 00:47

«Манчестер Сити» отстает все больше от «Ливерпуля», а «Тоттенхэм» показывает зубы. «Соккер.ру» - о неудачной поездке Хосепа Гвардиолы в Лондон.

О проблемах «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне очень модно говорить. В основном, конечно, проблемы очень заметны на фоне сумасшедшего «Ливерпуля», который набрал невероятный ход. И как-то пару месяцев назад Гвардиола верно отмечал, что дело не столько в его команде, сколько в том, что «красные» просто не дают шанса, выигрывая все подряд. Но даже без этого фактора сейчас заметны трудности, с которыми столкнулись «горожане». В первую очередь они касаются реализации – с чем у команд Гвардиолы обычно проблем не бывало.

Очевидно, что существующее вокруг команды давление негативно сказывается на психологическом состоянии футболистов и их уверенности. Отсюда весьма необычная для «Манчестер Сити» картина: два поражения подряд с нулем забитых мячей. Ведь перед «Тоттенхэмом» «Сити» уступил «Манчестер Юнайтед» в Кубке Лиги. Причем в матче со «шпорами» «горожане» нанесли 18 ударов по воротам соперника (5 в створ), а в матче с «Юнайтед» - 13 ударов. Таким образом, в двух последних встречах на счету «Манчестер Сити» 31 удар и ноль голов. Очень сложно при таких раскладах предъявлять претензии тренеру и команде с точки зрения организации игры, тактики. О чем после проигрыша «Тоттенхэму» Гвардиола и говорил:

Если бы решение было, я бы попытался над ним поработать. После такой игры футболисты должны чувствовать себя отлично. Но в футболе подобное бывает. Я не жалею о качестве игры. Мы проиграли матч. Футбол сводится к тому, сколько мячей ты забьешь и сколько пропустишь. У нас было много шансов. Но все равно нужно принять исход. Почему пенальти бил Гюндоган, а не Агуэро? Они сами решили. И это не повлияло на нашу дальнейшую игру. Если бы мы забили, конечно, было бы лучше. Но во втором тайме мы и так хорошо играли и создавали моменты, однако не забили. В остальном все было хорошо.

Особенно удручает статистика «Сити» на фоне того, чего хватило «Тоттенхэму» для этой победы. Ведь ровно час «шпоры» не могли даже пробить по чужим воротам. «Сити» полностью подавлял «Тоттенхэм», однако лондонцы со скрипом держались. Даже в тот момент, когда в первом тайме в их ворота был назначен пенальти. Илкай Гюндоган свой шанс не использовал и не смог переиграть Уго Льориса, который провел фантастический матч и во многом стал творцом успеха. Ведь у «Тоттенхэма» за весь матч накопилось всего три удара по чужим воротам.

Все три были в створ, а первые два, на 63-й минуте и на 71-й, стали голевыми. Более удачного стечения обстоятельств было сложно придумать. А ведь к этому моменту лондонцы еще и в большинстве остались – Александр Зинченко аккурат перед первым голом «шпор» получил удаление. К слову, в меньшинстве «Сити» мог остаться и еще раньше – за жесткий фол Рахима Стерлинга. Судья тогда не стал выгонять англичанина, чем навлек на себя гнев Жозе Моуриньо, разумеется. Португалец остался в своем стиле и после такой победы «на тоненького», когда его команда по всем параметрам уступала сопернику, кроме главного – голов:

Некоторые конкуренты сыграли вничью, поэтому нам очень важно было набрать три очка. Мы еще гонимся за четвертым местом. Понимали, насколько силен соперник. Можно было и проиграть, и выиграть. Я в восторге от игры ребят. Только ВАР может объяснить, почему у «Сити» не был удален Стерлинг. Судья мог же посмотреть повторы. Это решение изменило игру. Я думаю, там была чистая красная карточка. Дебют Бергвейна? Это лучший способ начать карьеру где-либо. Никто на него не давил. Мы подписали его в начале недели, у него было время потренироваться с нами, пообщаться. Он очень умен. Дебют с голом – лучше не придумать.

Можно себе представить, сколько всего жалобного и гневного в адрес судьбы, поля, мяча и прочих факторов высказал бы Моуриньо, поменяйся они на этот матч ролями с Гвардиолой. Если в матче с благоприятным стечением обстоятельств португалец находит какие-то сторонние факторы, игравшие против его команды. Так что нынешний матч из-за своего содержания и исхода мало что говорит о тенденциях в игре команд. Разве что можно подчеркнуть уже упомянутые проблемы с реализацией у «Сити». Но в целом откровением футбол «Тоттенхэма» и «Сити» не стал – игра проходила в ожидаемом ключе, и далеко идущих выводов из нее не сделать. Можно лишь отмечать какие-то статистические парадоксы и вехи. В частности, эта победа стала шестой для Моуриньо над Гвардиолой. А встречались они 23 раза с разными командами. Десять раз побеждал Хосеп, семь встреч заканчивались вничью.