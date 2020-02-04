Тренер вратарей «Спартака»: «Оливера Кана в пример не привожу»

Немецкий тренер вратарей «Спартака» Макс Урванчки рассказал, кого ставит в пример голкиперам «красно-белых».

Оливера Кана я в пример не привожу. В своё время он был отличным вратарём, но он вратарь старой школы, он плохо играл ногами. Он был просто прекрасен в створе ворот, на выходе при подачах, но ногами играть не мог. С тех пор как он закончил карьеру, вратарское дело не стоит на месте. Сейчас вратарь должен быть более универсален, должен, в том числе, уметь играть в поле, взаимодействовать с полевыми игроками. Поэтому его в пример не привожу. Но то, что он великий футболист, это не обсуждается.

Кто сегодня должен быть эталоном для вратаря? Тер Штеген – действительно один из лучших, Нойер тоже в списке кандидатов, но Тер Штеген – это будущее.