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Червиченко: «Не верю, что Кокорин получает 20 тысяч рублей»

сегодня, 22:46

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию, что форвард «Зенита» Александр Кокорин получает 20 тысяч рублей в месяц:

«Зенит» удивляет меня второй раз. Первый был, когда все узнали о трансфере Алексея Сутормина за 50 тысяч рублей. Теперь вот всплывают подробности контракта Кокорина…

Я точной информацией, конечно, не владею. Могу только предположить, что МРОТ могли прописать Кокорину, когда действовал его старый контракт, а игрок оказался в тюрьме. Скорее всего, в новом соглашении, подписанном уже после выхода Саши на свободу, были другие условия. Они могли содержаться в приложении к договору, которые сейчас «источник в клубе» не озвучивает, ссылаясь на основной текст. Ясное дело, что за 10 или 20 тысяч рублей никто играть не согласится. В «Зените» даже болбои получают больше.

Повторюсь: наверняка реальная сумма зарплаты Кокорина прописана в дополнении к договору. А нам цитируют основной текст, который мог остаться без изменений со времени, когда Саша отбывал срок.

Знаете, в этой истории делается столько загадочных заявлений, что непонятно, кому верить. Боюсь, как бы Кокорин и его окружение вскоре не пожалели о том, что уже наговорили. Мне кажется, надо всем успокоиться и перейти к конструктиву. Да, аренду в «Сочи» клуб обставил неправильно, неуклюже. Но при этом для Кокорина это не самый плохой вариант. Куда лучше, чем забивать сейчас за «Зенит-2».

Семаки приходят и уходят, а решают все те, кто платит зарплату. Главный тренер обязан принимать условия, либо – до свидания. Неужели на Кокорине свет сошелся? Да Семак имеет в составе несколько лучших нападающих страны! И ему не об атаке сейчас надо думать, а об обороне, которая у «Зенита» часто напоминает проходной двор.

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Все комментарии
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 23:35
Кокоша сам Сочи купит
Caniggia
Caniggia
сегодня в 23:33
20 тысяч официалка и ещё 20 лямов в конверте.
drug01
drug01
сегодня в 23:16
Просто смешно слышать.....
ABir
ABir
сегодня в 23:03
20 тыс.руб. в час?
mihaluch
mihaluch
сегодня в 23:02
Если у"Зенита" оборона проходной двор (пропущено меньше всех в чемпионате РПЛ), то что говорить о других командах.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 22:57
Кокорин пальцы с Папой гнут, а Паша за ум взялся, тренируется с новой командой молча....и правильно делает!!!
Игорь Томм
Игорь Томм
сегодня в 22:55
Там нет никаких дополнительных соглашений. С ним по свойски поговорили. Он повелся. Контракт подписан. Саша 5 лет будет принадлежать Зениту. А если расторгнет то его Рлтегберши на счётчик за неустойку поставят. И прощай квартира которую с Мамаевым ещё не успел пропить!
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