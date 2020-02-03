Червиченко: «Не верю, что Кокорин получает 20 тысяч рублей»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию, что форвард «Зенита» получает 20 тысяч рублей в месяц:

«Зенит» удивляет меня второй раз. Первый был, когда все узнали о трансфере Алексея Сутормина за 50 тысяч рублей. Теперь вот всплывают подробности контракта Кокорина…

Я точной информацией, конечно, не владею. Могу только предположить, что МРОТ могли прописать Кокорину, когда действовал его старый контракт, а игрок оказался в тюрьме. Скорее всего, в новом соглашении, подписанном уже после выхода Саши на свободу, были другие условия. Они могли содержаться в приложении к договору, которые сейчас «источник в клубе» не озвучивает, ссылаясь на основной текст. Ясное дело, что за 10 или 20 тысяч рублей никто играть не согласится. В «Зените» даже болбои получают больше.

Повторюсь: наверняка реальная сумма зарплаты Кокорина прописана в дополнении к договору. А нам цитируют основной текст, который мог остаться без изменений со времени, когда Саша отбывал срок.

Знаете, в этой истории делается столько загадочных заявлений, что непонятно, кому верить. Боюсь, как бы Кокорин и его окружение вскоре не пожалели о том, что уже наговорили. Мне кажется, надо всем успокоиться и перейти к конструктиву. Да, аренду в «Сочи» клуб обставил неправильно, неуклюже. Но при этом для Кокорина это не самый плохой вариант. Куда лучше, чем забивать сейчас за «Зенит-2».

Семаки приходят и уходят, а решают все те, кто платит зарплату. Главный тренер обязан принимать условия, либо – до свидания. Неужели на Кокорине свет сошелся? Да Семак имеет в составе несколько лучших нападающих страны! И ему не об атаке сейчас надо думать, а об обороне, которая у «Зенита» часто напоминает проходной двор.