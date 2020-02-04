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Уткин: «Кокорин сказал, что получает даже меньше 20 тыс. рублей? Ну, бомжи»

сегодня, 01:49

Бывший футбольный комментатор, ныне популярный блогер Василий Уткин прокомментировал слова нападающего «Зенита» Александра Кокорина, подтвердившего информацию о маленькой зарплате в петербургском клубе.

Я бы и хотел промолчать, но на этой неделе Кокорин стал давать комментарии, и в частности, его попросили прокомментировать то, что я сказал – что у него зарплата по контракту 20 тысяч рублей в месяц. И Саня сказал, что это ещё я ему накинул.

У меня возникла только одна реакция на эту тему. Ну что сказать. Понимаете, ну, такие доходы. Ну, бомжи.

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mihaluch
mihaluch
сегодня в 02:45
Или так есть на самом деле или Уткин фантазёр.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Сантус
сегодня в 02:17
Главное, чтоб не геращенко, гончаренко, парасюк и порохоботы!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 02:15
Печать в лоб от Васи!))
Сантус
Сантус
сегодня в 02:11
Как же Васятку завтра начнут 58ить.....:)РПЦ,Мария Захарова,Соловьёв и прочие....Уася,ты в опасности!!)
Peter Schmeichel 1992
Peter Schmeichel 1992
сегодня в 01:56
Ура! Теперь бомжи официально!
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