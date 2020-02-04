Уткин: «Кокорин сказал, что получает даже меньше 20 тыс. рублей? Ну, бомжи»

Бывший футбольный комментатор, ныне популярный блогер Василий Уткин прокомментировал слова нападающего «Зенита» , подтвердившего информацию о маленькой зарплате в петербургском клубе.

Я бы и хотел промолчать, но на этой неделе Кокорин стал давать комментарии, и в частности, его попросили прокомментировать то, что я сказал – что у него зарплата по контракту 20 тысяч рублей в месяц. И Саня сказал, что это ещё я ему накинул.

У меня возникла только одна реакция на эту тему. Ну что сказать. Понимаете, ну, такие доходы. Ну, бомжи.