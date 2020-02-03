Магнуссон: «В ЦСКА Акинфеев – прадед, а я – папа»

сегодня, 23:40

Защитник ЦСКА с юмором порассуждал об иерархии в команде. Ранее 26-летний исландец в инстаграме назвал себя «папой» в команде.

Думаю, я в середине возрастной цепочки. Игорь Акинфеев — самый опытный и самый крутой, он — прадед! (смеется) Набабкин, Щенников, Васин — дедушки, деды. Дальше иду я — папа, отец (улыбается). В мои «обязанности» входит присматривать за «детишками», нашей молодежью, что я и делаю.