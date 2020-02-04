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Караваев: «Я попал в топ-клуб, который постоянно борется за чемпионство»

сегодня, 01:36

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал, в чём ему удалось прибавить после летнего перехода в петербургский клуб из «Витесса».

Я пришёл в новую команду уже по ходу сезона, не было времени на раскачку. Приехал в расположение «Зенита» из сборной, а дебют был уже через несколько дней. Я попал в топ-клуб, который постоянно борется за чемпионство. Здесь всё по-другому: давление выше, болельщиков больше, ответственность — не такая, как в «Витессе».

Всё время нужно держать планку, чтобы соответствовать такому уровню. Добавил в психологической устойчивости, твёрдости характера. И в игровых компонентах — во всём понемногу. Ребята в команде помогают раскрывать свои лучшие качества.

Также Караваев прокомментировал зимние переходы своих партнёров по сборной России Николая Комличенко и Фёдора Смолова.

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Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 02:11
Можно было и в Европе варианты поискать. Но тут каждый сам для себя решает. В основе сразу закрепился - это уже хорошо. Да и деньжат заработает. А потом можно и в Европу .......или в Сочи.
Gurben
Gurben
сегодня в 01:48
Хорошо, что не попал к свиням с 10-м местом.
Peter Schmeichel 1992
Peter Schmeichel 1992
сегодня в 01:38
И борется в еврокубках с Осером, АЕКом и Насьоналем. Аха-ха.)
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