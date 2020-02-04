Караваев: «Я попал в топ-клуб, который постоянно борется за чемпионство»

Защитник «Зенита» рассказал, в чём ему удалось прибавить после летнего перехода в петербургский клуб из «Витесса».

Я пришёл в новую команду уже по ходу сезона, не было времени на раскачку. Приехал в расположение «Зенита» из сборной, а дебют был уже через несколько дней. Я попал в топ-клуб, который постоянно борется за чемпионство. Здесь всё по-другому: давление выше, болельщиков больше, ответственность — не такая, как в «Витессе».

Всё время нужно держать планку, чтобы соответствовать такому уровню. Добавил в психологической устойчивости, твёрдости характера. И в игровых компонентах — во всём понемногу. Ребята в команде помогают раскрывать свои лучшие качества.