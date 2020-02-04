Федун: «Игроки соскучились по футболу. Такой турнир для них в радость»

Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился мнением об участии московской команды в товарищеском турнире «Кубок Париматч Премьер 2020».

Думаю, такой формат подготовки интересен игрокам. Здесь отличные условия, великолепные поля. Сами игроки соскучились по футболу, и для них турнир в радость. Помогает ли команде готовиться отсутствие скандалов вокруг клуба этой зимой? Любой кипиш, кроме некролога, — в кассу. Поэтому в данном случае, конечно, команде спокойнее готовиться.