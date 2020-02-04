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Федун: «Игроки соскучились по футболу. Такой турнир для них в радость»

сегодня, 02:04

Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился мнением об участии московской команды в товарищеском турнире «Кубок Париматч Премьер 2020».

Думаю, такой формат подготовки интересен игрокам. Здесь отличные условия, великолепные поля. Сами игроки соскучились по футболу, и для них турнир в радость. Помогает ли команде готовиться отсутствие скандалов вокруг клуба этой зимой? Любой кипиш, кроме некролога, — в кассу. Поэтому в данном случае, конечно, команде спокойнее готовиться.

В первом матче турнира «Спартак» одержал победу над «Ростовом» (2:1).

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Кубок Париматч Премьер 2020  Россия: мнение  Спартак М  Федун Леонид
Источник: iz.ru
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Peter Schmeichel 1992
Peter Schmeichel 1992 ответил Scuderia Ferrari
сегодня в 02:09
благодаря хинэру Россия на 20 лет по футболу соскучилась.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
сегодня в 02:07
Благодаря тебе Спартак на 17 лет по футболу соскучился!
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