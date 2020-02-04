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Перишич выбыл на 4 недели из-за травмы и рискует не сыграть против «Челси»

сегодня, 17:04

Арендованный у «Интера» полузащитник «Баварии» Иван Перишич получил травму на тренировке команды.

Хорватский вингер получил повреждение в результате подката новичка мюнхенцев, защитника Альваро Одриосолы.

Медицинское обследование выявило у 31-летнего игрока перелом лодыжки, он пропустит как минимум четыре недели. Таким образом, хорват рискует пропустить первый матч 1/8 финала ЛЧ против «Челси».

В текущем сезоне Иван сыграл в 22 матчах за «Баварию», в которых забил пять мячей и сделал восемь результативных передач.

Отметим, что по информации СМИ, «Бавария» намерена вернуть Перишича «Интеру».

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 17:48
Зря арендовали.
dimagas2
dimagas2
сегодня в 17:20
Одриосола - костолом)))
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
сегодня в 17:06
Здоровья Першичу!
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