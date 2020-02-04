Перишич выбыл на 4 недели из-за травмы и рискует не сыграть против «Челси»

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сегодня, 17:04

Арендованный у «Интера» полузащитник «Баварии» получил травму на тренировке команды.

Хорватский вингер получил повреждение в результате подката новичка мюнхенцев, защитника Альваро Одриосолы.

Медицинское обследование выявило у 31-летнего игрока перелом лодыжки, он пропустит как минимум четыре недели. Таким образом, хорват рискует пропустить первый матч 1/8 финала ЛЧ против «Челси».

В текущем сезоне Иван сыграл в 22 матчах за «Баварию», в которых забил пять мячей и сделал восемь результативных передач.