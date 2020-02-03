Мората рискует пропустить матч против «Ливерпуля» в Лиге чемпионов

сегодня, 20:29

Нападающий мадридского «Атлетико» получил травму в матче 22-го тура Примеры против «Реала».

27-летний форвард был заменен на 50-й минуте матча и в СМИ стала появляться информация о серьезной степени травмы игрока. Пресс-служба «матрасников» в твиттере подтвердила опасения.

У Мораты повреждение мышц правой ноги. Игрок точно пропустит матч 23-го тура первенства Примеры против «Гранады» (8 февраля). Также под вопросом его участие в матче 24-го тура против «Валенсии» (15 февраля) и в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (18 февраля).