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ЦСКА обыграл «Нордшелланд»

сегодня, 21:14
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)НордшелландМатч завершен

ЦСКА оказался сильнее «Нордшелланда» в рамках товарищеского матча.

ЦСКА - «Нордшелланд» 2:0 (1:0) 
Голы: Влашич 14, Ахметов 54

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Магнуссон, Карпов, Фернандес, Бистрович, Обляков, Ахметов, Влашич, Сигурдссон, Чалов. 

Отметим, что это уже второй контрольный поединкок ЦСКА за сегодня. Ранее москвичи обыграли «Ориуэлу».

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Все комментарии
КРУЖКА БРАГИ
КРУЖКА БРАГИ ответил viv
сегодня в 21:27
Не пройти спартаку квалификации ЛЕ. Если да же по пенальти Локо проигрываете.
Главное что ни Лудогорцу(ПЯТЬ),Ференцварошу и Эспаньолу))аххаах
oFANATo
oFANATo
сегодня в 21:26
Влашич красавец, опять гол да ещё голевая в придачу.
viv
viv ответил LOpp
сегодня в 21:24
Не пройти спартаку квалификации ЛЕ. Если да же по пенальти Локо проигрываете.
КРУЖКА БРАГИ
КРУЖКА БРАГИ ответил Leha-ha50
сегодня в 21:23
Радует то, что два новичка в первом матче забили. Ну и без Николы - никуда!!! А вот Федя опять погулять вышел???
Федя уже багаж готовит в Челси.
КРУЖКА БРАГИ
КРУЖКА БРАГИ
сегодня в 21:22
Две тренировки сыграли теперь будут месяц отходить(((
Великолепный
Великолепный
сегодня в 21:22
Хорошо сыграли.
Качественно.
И комбинации красивые и голы.👍
С победой.👏👏👏
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 21:20
ЦСКА уже четыре матча со счётом 2-0 выиграл) Вот это стабильность
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 21:19
Радует то, что два новичка в первом матче забили. Ну и без Николы - никуда!!! А вот Федя опять погулять вышел???
КРУЖКА БРАГИ
КРУЖКА БРАГИ
сегодня в 21:19
А Чалова что еще Челси не купили?
КРУЖКА БРАГИ
КРУЖКА БРАГИ
сегодня в 21:17
Великое достижение!
Был бы Лудогорец штук десять бы рекордсмену43 забили бы.((( ыыыыы
LOpp
LOpp
сегодня в 21:16
Чтобы выйти из группы ЛЕ цска в день по два матча играет.
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