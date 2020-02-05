ЦСКА обыграл «Нордшелланд»

ЦСКА оказался сильнее «Нордшелланда» в рамках товарищеского матча.
ЦСКА - «Нордшелланд» 2:0 (1:0)
Голы: Влашич 14, Ахметов 54
ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Магнуссон, Карпов, Фернандес, Бистрович, Обляков, Ахметов, Влашич, Сигурдссон, Чалов.
Отметим, что это уже второй контрольный поединкок ЦСКА за сегодня. Ранее москвичи обыграли «Ориуэлу».
Качественно.
И комбинации красивые и голы.👍
С победой.👏👏👏
Качественно.
И комбинации красивые и голы.👍
С победой.👏👏👏
Был бы Лудогорец штук десять бы рекордсмену43 забили бы.((( ыыыыы
Был бы Лудогорец штук десять бы рекордсмену43 забили бы.((( ыыыыы